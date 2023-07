Hitzeschutz in Städten wird immer wichtiger

Von: Carolina Ludwig

Der Trinkwasserspender auf dem Spielplatz am Rathaus ist der einzige, der in Halver öffentlich zugänglich ist. Im kommenden Jahr soll das Thema „Hitze“ im Allgemeinen in Zusammenarbeit mit dem Kreis angegangen werden. © Ludwig, Carolina

Ärzte bestätigen „erhebliche gesundheitliche Probleme“.

Halver – Hitzewellen und Trockenperioden treten immer häufiger und intensiver auf. Das wirkt sich auch auf die Gesundheit der Menschen aus. Aus diesem Grund beschloss die Bundesregierung im vergangenen Sommer, dass Kommunen Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen Orten frei zur Verfügung stellen sollen – sofern das technisch machbar sei und dem lokalen Bedarf entspreche.



Seit diesem Jahr sollen die Vorgaben umgesetzt werden. Trinkbrunnen mit Leitungswasser gehörten zu „den Basisbausteinen einer guten Hitzevorsorge. Wenn Kommunen jetzt aktiv werden, dann leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Gesundheits- und vor allem Hitzeschutz von Bürgerinnen und Bürgern“, heißt es vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.



In Halver gibt es sogar schon seit einigen Jahren einen öffentlich zugänglichen Trinkwasserspender: Auf dem Spielplatz am Rathaus steht eine Säule. Während in anderen Kommunen das Thema Hygienevorschriften als Hauptgrund genannt wird, warum solche Wasserspender nicht errichtet werden könnten, kommt in Halver einmal im Monat ein Unternehmen vorbei und kontrolliert den Spender und das Wasser nach den Richtlinien der Trinkwasserverordnung, wie Timm Rietschel vom Bauamt Halver erklärt. Im öffentlichen Raum ist der Spender am Rathausspielplatz allerdings der einzige. Sowohl die Humboldtschule, als auch das Anne-Frank-Gymnasium verfügen über Wasserspender, die das Wasser sogar mit Kohlensäure versetzen und laut Berichten der Hausmeister häufig von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden – jederzeit zugänglich sind diese jedoch nicht, zum Beispiel während der Sommerferien.



„Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten“, findet Klimaschutzmanagerin Karla Luchterhandt. Im Gespräch seien Hitzeaktionspläne sowohl bei den Kommunen als auch beim Märkischen Kreis schon länger. „Letztes Jahr ging es ja um die Starkregenkarten, in dem Zug wurde auch über Hitze gesprochen“, erinnert Luchterhandt. Der Märkische Kreis berichtet dazu auf seiner Homepage, dass die „Arbeit an der Erstellung des Klimafolgenanpassungsteilkonzeptes ,Wasser‘“, nun in die finale Phase gehe. „Im März 2024 soll das Projekt in einer größeren Veranstaltung präsentiert werden“, heißt es auf der Internetseite.



Und auch in Halver möchte man sich ab dem kommenden Jahr intensiver mit dem Thema beschäftigen. „Trinkwasserspender sind da nur eine Aufgabe. Da gibt es noch ganz viele andere Aufgaben. Zum Beispiel muss die ältere Bevölkerung angesprochen werden, dass sie genug trinkt und sich schützt. Vielleicht startet man eine Nachbarschaftshilfe, die schaut, dass es ihnen gut geht. Auf Schulhöfen muss man schauen, wie man Schatten spenden kann. Das sind viele verschiedene Projekte, die wir nächstes Jahr angehen“, sagt Luchterhandt, die übrigens ihre Masterarbeit genau zu diesem Thema geschrieben hat.



Bis es von der Stadt Halver aus konkrete Projekte gibt, ist man jedenfalls froh, dass zumindest Seniorenheime schon Hitzeaktionspläne hätten. „Es gibt ja auch immer wieder Tote durch Hitze“, weiß Luchterhandt, wie ernst das Thema ist. Auch Dr. Martin Junker, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe für den Märkischen Kreis sowie die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein, bestätigt, dass nicht nur der Zugang zu Hitzeschutzmaßnahmen, sondern vor allem auch die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung wichtig seien.



Bereits in diesem Sommer habe es während der Hitzeperioden „erhebliche gesundheitliche Probleme“ gegeben. „Das erleben wir auch in den Praxen“, bestätigt er. Die Beschwerden würden dabei nicht immer eindeutig auf einen Flüssigkeitsmangel hinweisen. Junker erinnert sich zum Beispiel an eine ältere Patientin, die plötzlich aggressiv auftrat und in die Psychiatrie eingewiesen werden sollte. Sobald dort ihr Flüssigkeitshaushalt wieder ausgeglichen war, sei auch ihre normale Persönlichkeit zurückgekehrt. Dass Flüssigkeitsmangel die Durchblutung verschlechtern und auch Schlaganfall-Symptome hervorrufen könne, sei oft nicht bekannt. „Vor allem in betreuten Bereichen und der häuslichen Pflege muss das viel intensiver geschult und dafür sensibilisiert werden“, findet Junker.



In den heimischen Arztpraxen würden während heißer Tage vor allem allgemeine Beschwerden zunehmen. „Da wird dann nach der Ursache gesucht, bis irgendwann das Naheliegende kontrolliert wird“, sagt Junker. Viele Untersuchungen im Labor seien damit „Geldverschwendung“ und mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr und der Sensibilisierung der Bevölkerung vermeidbar. Sowohl die Ärztekammer als auch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesärztekammer würden daher Hitzeaktionspläne von den Kommunen fordern, um das Gesundheitssystem zu entlasten. „Denn das gibt das eigentlich gar nicht mehr her“, sagt Junker.