Trinken, Kaltschale und Ruhe: Hitzekonzept greift im Seniorenheim

Von: Sarah Lorencic

Je größer die Hitze des Sommers, desto mehr sollten gerade auch Senioren trinken. © Jana Bauch

Die Hitzewelle hat den MK im Griff. Seniorenheime und Pflegedienste haben Hitzekonzepte, um die Senioren gut durch diese Tage zu bringen.

Halver – Die hohen Temperaturen in diesen Tagen können den Körper belasten. Vor allem für ältere und pflegebedürftige Personen kann die Hitze mitunter sogar gefährlich werden, weil die Hitzeregulation des Körpers oftmals vermindert ist. Der Sozialverband VdK fordert ein Krisenkonzept für Seniorenheime und Krankenhäuser.



Ein Hitzeschutzkonzept gibt es im Seniorenheim Bethanien bereits seit mehr als zehn Jahren, wie Leiterin Stefanie Thiemann auf Anfrage sagt. Das Konzept greift, sobald das Thermometer in den Aufenthaltsräumen die Temperaturmarke von 26 Grad übersteigt – und das ist nicht erst jetzt, sondern bereits seit rund zwei Wochen der Fall, wie Thiemann sagt. Der Dienstag aber ist der Höhepunkt gewesen. Aber alle Bewohner kommen gut durch die Sommerhitze, sagt die Leiterin weiter.



Zum Konzept gehören kalter statt warmer Tee am Abend und zwischendurch Kaltschalen. In den Zimmern der Senioren werden feuchte Tücher aufgehängt und die Thermorollladen verdunkeln die Räume. Trotz der hohen Temperaturen, sagt Thiemann, frieren ältere Personen schnell. Die Pflegerinnen und Pfleger achten daher auch darauf, dass sich die Bewohner nicht zu dick anziehen. Und den ganzen Tag über wird darauf geachtet, dass alle ausreichend trinken, denn häufig nimmt das Durstgefühl bei älteren Leuten ab.



Hitzetage sind allerdings besonders anstrengend. Noch anstrengender und körperlich sehr belastend sind Hitzewellen, da es an mehreren Tagen sehr heiß ist. Nachts regeneriert sich der Körper von den heißen Temperaturen des Tages. Sind dann jedoch auch die Nächte tropisch warm (20 Grad oder mehr), wie es in diesen Tagen der Fall ist, leidet die Schlafqualität. Der Körper kann sich nicht richtig regenerieren. Der folgende Hitzetag wird noch anstrengender. Ab dem dritten Hitzetag steigt das gesundheitliche Risiko für die Bewohner stark an.



Während im Seniorenheim Pflegekräfte immer ein Auge auf die Bewohner haben, sind pflegebedürftige Senioren, die zu Hause sind, oftmals alleine. Wie Marion Klapproth vom Pflegedienst Diakoniestation Halver-Schalksmühle sagt, sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab einem gewissen Punkt die Hände gebunden. Bereits beim ersten Besuch am Morgen achten die Pfleger auf abgedunkelte und geschlossene Fenster. Aber den ganzen Tag haben sie keine Kontrolle darüber.



Um auch nachvollziehen zu können, ob die Senioren ausreichend getrunken haben, markieren die Pflegekräfte die Flaschen. In einigen Fällen wurde bereits der Hausarzt informiert, dass das Trinken nicht ausreicht. „Manche haben jetzt schon Fusionen bekommen“, sagt die Leiterin der Diakoniestation. Wenn Senioren noch Angehörige haben, die in der Nähe leben, wird auch an sie appelliert, sich um ihre Verwandten in diesen Tagen besonders zu kümmern. SARAH LORENCIC