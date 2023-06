Vom Fronhof zum Oberhof: Als in Halver noch Sachsen lebten

Von: Ursula Dettlaff

Ingrid Lausberg (Mitte) leitete die historische Wanderung, die rund um den Oberhof Eichhofen führte. © Ursula Dettlaff-Rietz

Die historische Wanderung begann am Sportplatz Schwenke.

Halver – In die Zeit Karls des Großen (um 800 nach Christus) versetzte sich die Wandergruppe, die sich am Samstag auf dem Sportplatz in Schwenke traf. Eingeladen zu der historischen Tour unter der Leitung von Ingrid Lausberg hatte der CDU-Stadtverband.

Die Wanderung führte rund um den historischen Oberhof Eichhofen. Die Informationen, die Ingrid Lausberg zusammengetragen hatte, stammten von Heimatforscher Alfred Jung. „Eichhofen war zur Zeit Karls des Großen ein Fronhof, das heißt, dort wurde Gericht gehalten. Weil er von einem Wassergraben umgeben war, nannte man ihn auch Gräftenhof“, erläuterte Lausberg, die für die etwa fünf Kilometer lange Tour nicht nur einen Wanderstab mit sich führte, sondern auch ein Trinkgefäß, ein Signalhorn sowie einen winzigen Geldbeutel. „Der war nur für die Männer, Frauen besaßen kein Geld“, erklärte sie.



Wie sie weiter erläuterte, lebten um 800 n. Chr. Sachsen in Eichhofen, davor germanische Stämme. „Karl den Großen nannte man wegen der Größe seines Reiches den ersten Europäer, in seinem Reich ging die Sonne nie unter.“ Er führte die Zwangschristianisierung ein. Zum Oberhof Eichhofen gehörten insgesamt 14 Höfe in Radevormwald, Breckerfeld und Wipperfürth. Geldeintreiber zogen Steuern in Form von Getreide und Vieh ein und brachten diese zum Kloster St. Gereon nach Essen.



Die Wanderung führte vorbei an Schüreichhofen, einer altgermanischen Siedlungsstätte. „Hier in den Tälern war Sumpfgebebiet und dichte Laubbewaldung“, erläuterte Lausberg. Weiter ging es zur Löhrmühle, wo sich eine Zwangsmühle befand – das heißt, die Bauern mussten ihr Getreide dort mahlen lassen. „Müller waren nicht sehr beliebt“, führte Lausberg aus. Denn die Bauern wussten nie, ob der Müller nicht selbst zu viel Getreide einbehalten hatte. Entlang der begradigten Ennepe kamen die Wanderer schließlich zu einem Bergbaustollen, wo Eisenerz abgebaut wurde.



Zum Schluss erreichte die Gruppe die Grenze zwischen dem Rheinland und Westfalen. Ortsnamen wie Anschlag und Vormbaum erinnern noch heute daran, dass sich dort einst Zollstationen befanden, erklärte Lausberg abschließend.