Oldtimer-Treffen im Mai im MK geplant

Von: Florian Hesse

Nach Corona wieder mal etwas auf die Beine stellen: Die IG Bad Company bittet für den 6. Mai zum Oldtimer-Treffen an der Herpine. Der Eintritt ist frei, gute Laune Pflicht. Der Rest ergibt sich aus dem Tag. © Florian Hesse

Die Herpine mal ganz anders erleben, das wird möglich am 6. Mai.

Halver - Es könnte ein gelungener Samstag werden in der Herpine, auch wenn sie noch gar nicht geöffnet hat. Das passiert erst einen Tag später. Aber für Samstag, 6. Mai, 10 Uhr, hat sich die Bad Company was vorgenommen: Oldtimer-Treffen für Freunde alter Fahrzeuge, Grillgut und Getränke, Kaffee, Kuchen – alles also, was einen schönen Mai-Samstag so richtig rund machen kann.

Die Interessengemeinschaft (IG) Bad Company ist kein Verein im eigentlichen Sinne. Frauen und Männer, 28 an der Zahl, haben das frühere Pfannkuchenhaus am Waldfreibad gemietet. Man trifft sich, hört Musik, hat Spaß miteinander und kommt auf verrückte Ideen.



„Aber das reicht ja nicht”, schmunzelt der Halveraner Joe Stephan, der direkt über dem früheren Restaurant wohnt. „Dann muss man das auch machen.” Und neben dem Faible für Musik, gerne aus den 70er-Jahren, verbindet viele auch die Liebe zu historischen Fahrzeugen.



Horex Regina, Baujahr 1951: Mit 350 Kubik in den Nachkriegsjahren eine schwere Maschine. © Florian Hesse

Nach der Corona-Delle für die Company will man wieder etwas auf die Beine stellen. Früher waren das häufig Konzerte, jetzt haben sich die Halveraner eben das Oldtimer-Treffen ausgedacht.



Von alten Harleys über Trecker bis zu deutschen oder auch gerne amerikanischen Oldies – alles ist willkommen. Bedingung: H-Kennzeichen und unverbastelt, ab Baujahr 80 rückwärts.



Paradebeispiel ist Marcus Büdenbender, der mit seiner Horex Regina zum Pressetermin bei bitterer Kälte kommt. Baujahr 1951, 350 Kubik, 18 PS, ein bildschönes Zweirad. So etwas zum Beispiel ist gefragt am 6. Mai, wenn die Company es mal krachen lässt, amerikanische Big Blocks wummern oder der harte Klang von Boxermotoren aus dem Käfer-Heck dringt.



Endlose Weiten hinterm Volant. Im Maschinenraum kümmert sich ein V8, dass es nach vorne geht. © Florian Hesse

Eintritt kostet das nicht, „es geht einfach nur um den Spaß”, sagt Joe Stephan. „Wir haben den Platz vor der Herpine und die Möglichkeiten im Haus. Die Leute haben genug mitgemacht mit Corona, da kann man auch mal was auf die Beine stellen.” Wer sich mit seinem historischen Fahrzeug beteiligen will, sollte vorher Bescheid geben. Das hilft der Company bei der Planung. E-Mail:



ig.badcompany2016@gmail.com