Himmelfahrspicknick: Hähnekrähen fällt wegen Wolkenbruch ins Wasser

Halver - Mit großem Bedauern gab sich der Rassegeflügelzuchtverein Carthausen am Feiertag beim Hähnekrähen und Himmelfahrtspicknick an der Heesfelder Mühle dem Wetter geschlagen.

Zur Unzeit, just als der lautstarke Wettstreit des stolzen Federviehs unterschiedlichster Rassen beginnen sollte, platzte in die Traditionsveranstaltung – seit Jahrzehnten ein beliebter Brauch – der große Regen hinein. Wie aus Kübeln schüttete es zu Veranstaltungsbeginn, sodass ein Start des Wettbewerbs unmöglich war.

+ Ein paar Väter fanden den Weg zur Heesfelder Mühle. © Salzmann

Das Wettkrähen ohne Schutz und Unterstellmöglichkeit unter freiem Himmel auszurichten, mochten Oliver Krampe, 1. Vorsitzender des Rassegeflügelvereins Carthausen, und seine Vereinskollegen nach reiflicher Überlegung letztendlich niemandem zumuten. „Wir haben in den letzten Jahren immer Glück mit dem Wetter gehabt. Da muss man auch einmal mit so etwas rechnen“, meinte Krampe bedauernd.

Nächstes Jahr wieder ein neuer Versuch

+ Mit selbstgebackenen Kuchen und Torten verwöhnten die Vereinsfrauen die Besucher beim Picknick. © Salzmann

Frühestens in einem Jahr beim nächsten Himmelfahrtspicknick wird der Verein, wie zu hören war, einen neuen Versuch starten, die Traditionsveranstaltung fortzusetzen. In diesem Jahr waren alle Vorbereitungen – angefangen beim Aufstellen der Käfige bis hin zum Besorgen von Blumenampeln für die Sieger unter den Haltern – umsonst. Was blieb, war das Himmelfahrtspicknick, das der Verein im Zuge des Hähnekrähens an der Heesfelder Mühle ausrichtete.

+ Einige Wandergruppen trotzten dem Regen und machten Halt beim Himmelfahrtspicknick. © Salzmann

Als gute Gastgeber verwöhnte der Verein seine Gäste dabei mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken sowie Frikadellen, Bratwurst, Currywurst und Kartoffelsalat. Vor allem Wandergruppen, die trotz des schlechten Wetters am Himmelfahrtstag unterwegs waren, nutzten den Treffpunkt an der Heesfelder Mühle als willkommene Rast. So voll wie in den Vorjahren war bei Regen und Kälte am Donnerstag allerdings auch das Picknick des Vereins nicht.