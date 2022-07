Kästen sollen mit den Schülern aufgehangen werden

Hilfe für Eulen im MK: Kinder und Hegering bauen Nistkästen

Von: Sarah Lorencic

In der Ferienbetreuung der Lindenhofschule wurden am Dienstag in Kooperation mit dem Hegering Halver Nistkästen für Eulen gebaut, die in Halver vorkommen. Speziell für Wald- und Steinkauz haben die Kinder Kästen zusammengestellt. © Sarah Lorencic

Jeder kann etwas gegen die Auswirkungen des Klimawandels tun. In dieser Grundschule haben die Kinder etwas für die Eulen in der Region gebaut. Und Sie können das auch.

Halver – Es ist ein Angebot von vielen in der Ferienbetreuung der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Lindenhofschule, aber das absolute Highlight, wie Leiterin Renate Weiß sagt. Gemeinsam mit dem Hegering Halver wurden am Dienstag Nistkästen für zwei Eulenarten, Wald- und Steinkauz, gebaut. Thomas Bette und Kristian Filling haben einen Tag investiert, um mit den Schülerinnen und Schülern für die Tiere in den hiesigen Wälder etwas zu tun.



Dass das Projekt gemeinsam mit Schülern umgesetzt wurde, kommt nicht von ungefähr. Denn ein Umweltbewusstsein, sagt Baumpfleger und Jäger Thomas Bette, sollte man direkt bei Kindern aufbauen, „so lange es noch geht“. Die Einbeziehung von Kindern sei ihm daher sehr wichtig. Ganz nebenbei macht es den Kindern Spaß, zu bauen und einmal selbst den Akkuschrauber in der Hand zu halten. „Wir basteln häufig“, sagt Renate Weiß. „Aber das ist mal etwas anderes.“ Bei der OGS-Leiterin stieß Thomas Bette mit seiner Idee sofort auf großes Interesse, was ihn sehr freute. Er könnte sich noch weitere Projekte vorstellen.



Kristian Filling baut mit den Schülerinnen und Schülern Nistkästen und gibt Hilfestellung beim Schrauben. © Sarah Lorencic

Der Bau der Nistkästen beruht auf einer Überlegung innerhalb des Hegerings. Das Projekt ist ein Versuch und eine Unterstützung für die Halveraner Käuze. Ob es am Ende etwas bringt, wird man sehen, sagt Bette. Aber er hofft damit eine Hilfestellung mit Blick auf die abgeholzten Fichtenwälder anbieten zu können, die ihm immer wieder einen Schrecken versetzen. 60 Jahre musste er auf solch eine klimarelevante Umweltveränderung warten, erzählt er, und wünschte sich, so etwas nicht erleben zu müssen.

Für die Kinder aber sei innerhalb ihres kurzen Lebens so ein schneller Wandel um sie herum geschehen. Vor ihrer Haustür, nicht weit weg. Erschreckend für Bette wie für so viele andere. Was es mit dem Lebensraum für Tiere und speziell die Vogelwelt macht, bleibt abzuwarten. Mit den Nistkästen will man für die zwei ausgesuchten Arten eine Alternative schaffen. Wenn sie nicht angenommen werden, werden es im schlimmsten Wespennester, sagt Bette und lacht.



Kästen sollen mit den Schülern aufgehangen werden

Aufgehangen werden müssen die insgesamt 15 Kästen im Herbst, damit sich die Käuze im Winter an die Kästen gewöhnen können. Im Frühjahr könnten sie dann die Kästen zum Nisten beziehen. Aufgehangen werden sie mit denen, die sie gebaut haben, nämlich den Kindern. Sie sollen auch sehen, welchen Nutzen und Wert ihre Arbeit hat. Angedacht sind Hochsitze. Vor allem die Nistkästen für den Waldkauz, die aussehen wie überdimensional große Vogelhäuschen. Die länglichen Kästen sind für die Steinkauze gedacht und sollen im besten Fall waagerecht auf einem Ast montiert werden. Am besten als Standort geeignet wären Streuobstwiesen. „Aber die gibt es ja kaum noch“, sagt Bette.



Damit es für die Kinder nicht zu kompliziert und gefährlich wird, haben rund 15 Hegering-Mitglieder an einem Samstag ordentlich Vorarbeit geleistet. Sie haben für 15 Nistkästen Bausätze aus Holz zusammengestellt. Holz, Schrauben und eine wetterdichte Schutzfolie kamen durch Spenden zusammen, für die Thomas Bette und Kristian Filling sehr dankbar sind. Mit möglich gemacht haben die Aktion das Bauzentrum Lieder, das Sägewerk Friedrich Wilhelm Lampmann, der Raiffeisen-Markt in Halver und die Rera Energieeffizienz GmbH.



Do it yourself: Nistkästen

Für alle, die auch einen Nistkasten aufhängen wollen, sagt Bette, dass sich Gärten auch bestens dafür eignen. Ob nun Waldkauz oder Steinkauz in der Umgebung vorkommen, kriegt man am besten heraus, wenn man abends genau hinhört, erklärt Bette. Die Tiere sind an ihren unterschiedlichen Rufen gut zu erkennen und zu unterscheiden. Bauanleitungen gibt es für den Waldkauz hier und für den Steinkauz hier. Fertige Kästen gibt es für rund 60 Euro zu kaufen.