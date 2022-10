Baklava & mehr: Herbstfest mit türkischen Spezialitäten

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Kebab, Köfte, Baklava und mehr. Die türkische-islamische Gemeinde lädt zum Herbstfest ein und freut sich über jeden der kommt. Die Moschee kann auch besichtigt werden. © Marcus Brandt

Kebab, Köfte, Baklava und mehr. Die türkische-islamische Gemeinde lädt zum Herbstfest ein und freut sich über jeden der kommt. Die Moschee kann auch besichtigt werden.

Halver – Die türkisch-islamische Gemeinde Halver lädt ab diesem Freitag und Samstag zu ihrem diesjährigen Herbstfest an der Moschee, nahe der Feuerwehrwache an der Schützenstraße 3. In der Zeit von 13 bis 19 Uhr ist jeder dazu eingeladen, vorbeizukommen.

Es gibt viel verschiedenes traditionelles Essen, Gegrilltes und auch süße Speisen und Gebäck. Für Kalt- und Warmgetränke sorgen die Gemeindemitglieder ebenfalls und freuen sich auf einen Austausch und ein herbstliches Fest. Der Eintritt ist kostenlos und das Herbstfest ist barrierefrei erreichbar. Interessierte können die Mosche auch besichtigen, sagt Vorstandsmitglied Fatma Günal, die sich über einen interkulturellen und -religiösen Austausch freuen würde.

Gebet in der Moschee Halver © Lorencic, Sarah