Heizen ohne Gas: Feuerwehren warnen vor gefährlichen Experimenten

Von: Torben Niecke, Göran Isleib

Teilen

Gut abgelagertes Holz und ein gut gewarteter und regelmäßig überprüfter Ofen nebst Kamin oder Schornstein - dann steht dem Heizen nichts im Weg. Abfälle jedoch gehören keinesfalls in den Ofen. © Isleib, Göran

Die Preise für Energie steigen immer weiter und kein Ende ist in Sicht. Mit Blick auf den Winter stellt sich für viele Menschen nun die Frage: Wie kriege ich meine eigenen vier Wände denn nun geheizt, ohne gleich ein halbes Vermögen ausgeben zu müssen?



In ihrer Not werden die Leute kreativ. Wer hat, versucht alte Kamine oder Feuerstellen wieder in Betrieb zu nehmen. An sich eine gute Idee. Doch neben diesen, wohl noch logischen Ideen, kommt so mancher auf ganz andere Alternativen. Die Rede ist von Grills und Feuerschalen, Terrakottaöfen oder Heizpilzen in der Wohnung. Der Backofen ist auch immer wieder ein Thema. Oder man versucht gleich die ganze Wohnung mit Kerzen zu heizen.



Dirk Kersenbrock, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle, sieht diese Entwicklung kritisch: „Ich kann die Not der Leute natürlich nachvollziehen, keiner will frieren. Die Leute begeben sich mit solch experimentellen Methoden mehr in Gefahr, als ihnen bewusst ist. Ich kann also nur dringlich von derartigen Versuchen abraten.“



Leiter der Feuerwehr und Schornsteinfeger raten von Experimenten ab

Auch Dennis Wichert, Leiter der Feuerwehr Halver, kann sich dieser Meinung nur anschließen. „Dass alte Feuerstätten wieder in Betrieb genommen werden, ist nachvollziehbar und im Prinzip spricht auch nichts dagegen, aber dies sollte immer mit genug Augenmaß, Sachverstand und im Rahmen der Sicherheitsbestimmungen passieren und auch vorher fachgerecht überprüft werden“, sagt Wichert. „Vom übermäßigen Gebrauch von Heizlüftern, oder gar Grills in der Wohnung kann ich aber auch nur stark abraten.“



Und nicht nur die Feuerwehr warnt vor Lösungen Marke Eigenbau. Schornsteinfegermeister Mike Budde berichtet von mehr als 20 Anfragen pro Tag, wenn es darum geht, Kamine in Betrieb zu nehmen. Doch dabei würde gespart wo es nur geht. „Da ist der Beratungsbedarf entsprechend groß.“ Und dann gibt es Fälle, da bleibt dem Kiersper nur noch ein Rat: „So geht es nicht!“ Wenn der Aufbau unfachmännisch sei, könne es schnell zu akuter Brandgefahr kommen. „Wir versuchen auch dann für den Kunden eine möglichst einvernehmliche Lösung anzubieten, aber wenn es nicht anders geht, fordern wir den sofortigen Rückbau.“



Schornsteinfeger erhalten vermehrt Anfragen zur Reaktivierung von inaktiven Feuerstellen

Diese Meinung teilt auch David Sönnecken, als angestellter Schornsteinfegermeister zuständig für Schalksmühle und Gebäude und Energieberater im Handwerk. Man könne einen inaktiven oder stillgelegten Kamin nicht ohne Weiteres wieder in Betrieb nehmen. Sowohl baurechtliche Vorschriften als auch Emissionsgrenzen seien zu beachten. Sollten diese nicht eingehalten werden, könne es schnell zu Bränden oder Kohlenstoffmonoxid-Unfällen kommen. Letztere seien besonders gefährlich, da es sich bei Kohlenstoffmonoxid um ein völlig farb- und geruchsloses Gas handelt und eine Vergiftung oft schwere Folgen bis hin zum Tod haben kann. Hier hat Sönnecken noch einen Tipp: „Bei jeder Art von Heizung kann ich einen Kohlenmonoxid-Melder nur empfehlen. Damit ist man auf der sicheren Seite.“ Und selbst wenn ein Kamin vorhanden ist. Woher soll das Holz kommen? Brennholz ist ein gefragtes Gut. Und das spiegeln auch die Preise wieder. Selten war es so teuer, Kaminholz zu kaufen. Gibt es Alternativen? Nein, gibt es nicht. Kamine und Öfen sind meist nur für die Verbrennung von unbehandeltem Holz konzipiert. Sollte man auf die Idee kommen, doch mit Papier, Sperrmüll oder gar Abfällen zu heizen, kann auch dies zum Ausstoß von für Menschen gefährlichen Stoffen führen und so ein Gesundheitsrisiko darstellen.

„Plötzlich kommt alles in Frage, was in irgendeiner Form Wärme abgibt. Wir erkennen hier einen gefährlichen Trend“, warnt Andreas Walburg, Sprecher des Bundesverbands des Schornsteinfeger-Handwerks.