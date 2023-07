Heißer Sommer, heiße Jobs: Arbeit am Pizzaofen

Von: Thilo Kortmann

Erhan Singil auf seiner Bank mit einem Buch vor dem City-Ofen. Das Lesen ist für ihn Entspannung und Abkühlung zugleich. © KORTMANN

Der Arbeitsalltag spielt sich am heißen Pizzaofen ab. Erhan Singil arbeitet in seinem City-Ofen bei 400 Grad. In den Pausen liest er meist ein Buch, um zu entspannen und abzukühlen.

Halver – Auf der Bank im Schatten an der Hauswand sitzt ein Mann mit Hut, er liest ein Buch. Der Mann ist Erhan Singil, Betreiber des City-Ofens. Der Pizzabäcker macht Pause an einem heißen Tag. Lesen ist für ihn Entspannung und auch Abkühlung. Die meiste Zeit aber spielt sich sein Arbeitsalltag am heißen Ofen ab.

Seit mehr als 25 Jahren

„Deshalb auch der Name City-Ofen“, erklärt Erhan Singil. Der Ofen stehe im Mittelpunkt der kleinen Pizzabäckerei, um den drehe sich fast alles, sagt er. Und das jetzt seit mehr als 25 Jahren. Alles ist in dem Raum um den Pizzaofen herum arrangiert. 400 Grad warm wird es im Elektro-Steinofen. Und davor? Da, wo der Pizzabäcker steht? „So 30 bis 40 Grad. Kommt auf draußen an. Habe ich aber auch noch nie gemessen“, antwortet der 54-jährige Halveraner.

Mehr als 20 Kilogramm wiegt die schwere Teigmasse. © Privat

Sein Arbeitsplatz an der Neuemühle 3 kommt auf den ersten Blick unscheinbar daher. Auf den zweiten Blick erschließt sich dann das gut durchdachte Konzept der rund 40 bis 50 Quadratmeter großen Backstube. „Dass das so unscheinbar wirkt, ist so gewollt. Wir stehen für das, was wir tun. Alles ist wohl überlegt“, erklärt er und zeigt auf die Belüftungsschlitze an der Fassade, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Oder die Ventilatoren, die für kühle Luft sorgen. „Wenn es sehr heiß ist, dann lasse ich auch den Entlüftungsschacht an, damit sich die Hitze hier nicht so staut.“

Wassermelone und Kaffee

Mehrere Liter Wasser trinke er an heißen Tagen. „Wassermelone ist auch gut.“ Um durch den Tag zu kommen, ist ein Heißgetränk für den gebürtigen Türken wichtig: „Kaffee.“ Die kleine Kaffee-Bar in der Ecke am Eingang ist ebenfalls so eine Einrichtung, die einem zunächst verborgen bleibt. „Kaffee ist unverzichtbar jeden Tag. Egal, bei welchem Wetter“, sagt Singil, der in der Nähe von Antalya geboren wurde. Als kleines Kind kam er mit seinen Eltern nach Deutschland.

Singil beherrscht die Kunst des Pizza-Freestyles. © Kortmann, Thilo

Und auch die kleine Bank in der Ecke vor dem City-Ofen fällt nicht sofort auf, bis Singil sein weiteres Geheimrezept gegen Hitze demonstriert. Er nimmt ein Buch und setzt sich in den Schatten auf die Bank. „Man kennt mich schon in Halver als den lesenden Pizzabäcker mit Hut draußen auf der Bank“, erzählt er und grinst. Immer, wenn er mal kurz Pause habe, dann entspanne er mit einem Buch und kühlt sich so im Schatten ab.

Warum Pizza? Er lächelt: „Das ist so gekommen. Damals in der Diskothek Infinity Ende der 1980er- und 1990er-Jahren in Oberbrügge habe ich auch schon Pizza gebacken.“ Ganz früher habe er bei der Firma Degenhardt Werkzeugmechaniker gelernt. In die Gastronomie sei er Ende der 1990er-Jahre komplett übergewechselt. Dann führte er den Biker-Treff und Badestrand-Kiosk an der Glörtalsperre, anschließend den Imbiss und Kiosk in der Herpine.

Hut als Markenzeichen

Aus dieser Zeit hat er auch seinen markanten Hut, der heute sein Markenzeichen ist. Der Schwimmmeister sei damals Rainer Hutt gewesen. Aus Spaß habe er sich deshalb einen Hut aufgesetzt. Mit Kopfbedeckung ging es dann weg vom Waldfreibad und neben das Lokal Zur Neustadt am Alten Markt. Dort wurde 1997 der City-Ofen geboren. 2004 erfolgte der Umzug an den Stadtrand. Zuvor war er im Vertrieb tätig, hat Parfüms verkauft, und er hatte eine eigene Werbeagentur mit dem Spezialgebiet Litfaßsäulen, „die habe ich zum Teil selbst gebaut. Es war damals mit die beste Werbeform“, erzählt er. Aus Vertrieb und Werbung sei er dann ausgestiegen.

Heute hilft Ehefrau Anja Blümer mit im Gastro-Betrieb, sie kümmert sich auch um die Deko. Die Liebe steckt dabei im Detail. „Einfach anders“, ist auch eine Philosophie Singils. Das wird auch in seinem Speiseangebot ersichtlich. Pizza „Kreuzberg“ steht auf seiner Karte. Berlin? „Nein, das Kreuzberg nebenan.“ Dorthin habe er diesen Pizza-Wunsch schon oft gefahren, deshalb der Name. „Bis nach Kreuzberg ist es übrigens kürzer als in so manches Halveraner Stadtgebiet“, sagt Singil.

Ein Diplom als Pizza-Akrobat besitzt der Halveraner. © Kortmann, Thilo

Dass der unscheinbare City-Ofen immer wieder überrascht, zeigt sich auch, als Singil Versiertheit als Pizzabäcker vorführt: Schnell schnappt er sich die weiße Silikon-Scheibe, die den Pizzateig imitieren soll. Er lässt das wabbelige Teig-Imitat über die Schulter rollen, wirbelt es wie ein Frisbee mit den Händen durch die Luft. Anschließend holt er eine Urkunde: „Das ist das Diplom im Pizza-Freestyle“, sagt er stolz.

Gemacht habe er das in der berühmten Pizzaschule von Umberto Napolitano. Dort erlerne man die Pizza-Akrobatik. Dass das nicht nur was fürs Auge ist, sondern auch ganz praktische Vorteile hat, zeigt sich im Verlust des Mehls und „der Teig ist auch schneller fertig“.

In Freestyle-Pizza ein Diplom

Pizza-Akrobatik – das macht er auch bei schweißtreibenden Temperaturen, während die Teigmaschine rotiert. Die Masse darin wiegt mehr als 20 Kilogramm. Das Hinausheben des Klumpens hat Spuren hinterlassen, Singil hatte einen Bandscheibenvorfall, er muss etwas kürzer treten. Deshalb hat er auch die Öffnungszeiten verkürzt.

Durch Corona sei er ganz gut gekommen als Lieferdienst, die Hilfe hat aber auch er in Anspruch genommen und „schon alles zurückgezahlt“. Die Sperrung der Mühlenstraße war auch eine Belastung „mit Umwegen von rund fünf Kilometer über Anschlag“, erklärt er. Das sei ein enormer Zeitaufwand und auch sprittechnisch eine Belastung gewesen. Aber Singil ist niemand, der über so etwas meckert. Er nimmt sich dafür lieber ein Buch und lässt sich auf der Bank im Schatten nieder. Abkühlung und Entspannung zugleich.

Serie „Heißer Sommer, heiße Jobs“ Die Sommer werden immer heißer, die Dürren immer länger. Dann wird selbst Faulenzen anstrengend, und viele Menschen sind froh, wenn sie an einem schattigen Ort verweilen können – mit kühlem Getränk und erfrischendem Snack. Wie ist es aber, wenn man bei Temperaturen von mehr als 30 Grad auch noch an einem „heißen“ Arbeitsplatz tätig sein muss? Wir haben uns umgehört und verschiedene Betriebe besucht. In Teil 1 sind wir zu Gast im City-Ofen (Neuemühle 3). Betreiber Erhan Singil führt den Lieferdienst seit mehr als 25 Jahren und arbeitet dort viele Stunden am Pizzaofen.