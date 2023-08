Heißer Job in großer Höhe: Die schweißtreibende Arbeit der Dachdecker im MK

Von: Thilo Kortmann

Das Team von Dachdeckermeister Michael Wegner ist extremen Temperaturen ausgesetzt. Bei der Arbeit in der Sonne haben sie eine Schatten-Taktik entwickelt...

Sebastian Pech schleppt die Schweißbitume auf der Schulter. Christoph Grimm bearbeitet die Schweißbitume mit einem Gasbrenner, dessen Flamme bis zu 230 Grad heiß wird. Dabei entstehen an heißen Tagen Temperaturen von mehr als 40 Grad am Arbeitsplatz. © KORTMANN

Halver/Kierspe – Brutzeln bei der Arbeit. Und das Arbeitsmaterial wird zum Kochutensil. Sehr heiß kann es auf den Dächern, auf denen das Dachdeckerteam von Michael Wegner arbeitet, werden. „Wir haben uns schon mal den Scherz erlaubt und ein Ei auf einer Schieferplatte aufgeschlagen. Es hat tatsächlich funktioniert, es gab dann Spiegelei wie aus der Pfanne“, erklärt Dachdecker-Meister Wegner. Aber dann müssten schon Temperaturen von mehr als 30 Grad herrschen, erklärt Wegner. Auf den Dächern werde es dann mehr als 40 Grad warm, manchmal sogar 50 Grad, und bei der Arbeit mit dem Gasbrenner sogar noch mehr.

Das Spiegelei auf der Schieferplatte sei ein Test gewesen, gekocht werde sonst natürlich nicht auf dem Dach. Das Experiment habe aber verdeutlicht, welch extremen Witterungen die Dachdecker oft ausgesetzt seien. „Wenn es zu heiß ist, dann müssen meine Mitarbeiter nicht arbeiten. Die Grenze ist so bei 33 Grad“, erklärt der Halveraner, der auch eine Niederlassung in Kierspe betreibt. Und Pausen könnten seine Mitarbeiter so oft machen, wie sie wollten.

Zur Arbeitstaktik an warmen Sommertagen gehöre auch, dass man mit dem Schatten arbeitet, also dass sich seine fleißigen Handwerker die Arbeitsstellen vornähmen, die gerade im Schatten liegen. Fester Bestandteil an einem Arbeitstag, der um 7 Uhr beginnt und meist um 16.30 Uhr endet. Die Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr.

Christoph Grimm ist durstig. Die Arbeit auf dem Dach ist sehr kraftraubend und schweißtreibend. © Kortmann, Thilo

Zu Wegners Team gehören Christoph Grimm und Sebastian Pech. „Wenn man diesen Job machen möchte, dann weiß man schon vorher, worauf man sich einlässt. Dass eine anstrengende Arbeit bei zum Teil extremer Hitze wartet“, erklärt Pech. Der 32-Jährige trinkt bis zu sechs Liter Wasser am Tag, „mein Rekord sind sechs Liter in neun Stunden“.

Als Mittagessen eigne sich immer noch der typisch deutsche Snack, das Butterbrot oder die Stulle. Salat eher nicht so, denn „man braucht Kraft für die Arbeit. Und es darf nicht so schwer im Magen liegen. Das belegte Brot mit Käse oder Schinken ist perfekt. Und am besten Vollkornbrot“, sagt Pech. Die Knifte gehe immer, so Pech. Und Currywurst mit Pommes? „Das eignet sich eher nicht“, antwortet er. Mit den Jahren als Dachdecker wisse man immer mehr, wie man mit Hitze umgeht und was gut für einen ist. Das sei auch eine reine Erfahrungssache. Nach einer lauwarmen Dusche am Abend regeneriere man auch relativ schnell und sei fit für den nächsten Tag.

Auf 500 Quadratmetern Fläche wurden Schweißbitumen auf dem Dach des Schleiper Hammers in Kierspe verlegt. © Kortmann, Thilo

Kollege Christoph Grimm arbeitet häufig mit dem Gasbrenner, daneben liegt der Feuerlöscher immer griffbereit. Zwei Feuerlöscher befinden sich zur Sicherheit am Arbeitsort. Grimm bearbeitet mit der heißen Flamme zum Beispiel die Schweißbitumen, dabei trägt er die Kleidung seiner Zunft: die Weste mit der Knopfleiste. Ist es nicht zu warm mit der Weste über dem T-Shirt? Diese Frage stellt sich ihm gar nicht erst, denn „es ist die Kleidung der Zunft. Die gehört dazu, egal bei welchem Wetter“, sagt der 28-Jährige. „Die Flamme des Gasbrenners erreicht eine Hitze von 230 Grad“, erklärt Grimm. Wenn dazu noch um die 30 Grad auf einem Dach herrschten, dann werde es so richtig extrem am Arbeitsplatz.

Kraftraubender Job

Grimm betont, dass man das schon sehr genau wisse, wenn man eine Lehre als Dachdecker absolviere, „es ist ein anstrengender und kraftraubender Job. Er muss einem Spaß machen“. Und wenn es auf Dächern von denkmalgeschützten Gebäuden gehe, sei die Freude am Handwerk noch größer. Wie zuletzt bei der Erneuerung des Daches des Schleiper Hammers in Kierspe. Rund drei Wochen lang wurden dort Schweißbitumen verlegt und die Regenrinne ausgetauscht. „Es ist einfach was anderes, wenn man auf Dächern von alten Gebäuden arbeitet, dann sei die Atmosphäre einfach anders, dann spüre man die historische Bedeutung“, so Grimm.

Ein Team: Sebastian Pech, Michael Wegner und Christoph Grimm. © Kortmann, Thilo

Besonders schön am Schleiper Hammer sei der vorbeifließende Bach gewesen, „dort auf den Bänken im Schatten des Hammers konnten wir sehr schön Pause machen. Der Bach hat für viel Erfrischung gesorgt. An den heißen Tagen war das sehr erholsam“, sagt er. Auch er isst am liebsten die Stulle als Snack, weil er nicht belastet und trotzdem viel Kraft und Energie gibt.

Erholung am kühlen Bach

„Die Mittagspause muss sein“, sagt auch der Chef, der sehr auf die Arbeitsbedingungen achtet. Denn Wegner weiß auch, dass es viel schlimmer wäre, wenn Mitarbeiter komplett wochenlang krankheitsbedingt ausfielen. Es sind kraftraubende Handwerksarbeiten zu verrichten, die Arbeit auf dem Dach erfordert eine gewisse Fitness, nicht jeder ist dafür geeignet. Und auch ohne heiße Temperaturen ist dieses Handwerk anstrengend.

Serie Heißer Sommer, heiße Jobs Die Sommer werden immer heißer, die Dürren immer länger. Dann wird selbst Faulenzen anstrengend und viele Menschen sind froh, wenn sie an einem schattigen Ort verweilen können – mit kühlem Getränk und erfrischendem Snack. Wie ist es aber, wenn man bei Temperaturen von mehr als 30 Grad auch noch an einem „heißen“ Arbeitsplatz tätig sein muss? Wir haben uns umgehört und verschiedene Betriebe besucht. In Teil 3 sind wir zu Gast beim Team von Dachdeckermeister Michael Wegner auf dem Dach des Schleiper Hammers in Kierspe. Wegner hat neben dem Hauptsitz in Halver noch eine zweite Niederlassung in Kierspe.