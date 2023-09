Heiße Jobs: Mit Handtuch im Nacken am Edel-Döner-Grill

Von: Thilo Kortmann

Das kalte Handtuch aus dem Eisfach legt sich Ramazan Büyükbas immer in den Nacken, wenn er anfängt zu schwitzen. Er kühlt dann schnell ab und verhindert die Schweißbildung. Auf Hygiene legt er sehr großen Wert in seinem Bull Döner an der Von-Vincke-Straße. © KORTMANN

Einen einfachen Trick gegen die Hitze und Schweiß hat Ramazan Büyükbas, Chef des Bull Döner in Halver. Einfach ein eiskaltes Handtuch in den Nacken legen. Auch die anderen Döner-Experten haben ihre Rezepte gegen die Temperaturen am Spieß....

Halver – Es gab den Moment am Döner-Spieß, als Ramazan Büyükbas dachte, dass er was ändern muss. Nicht am Job („Es ist und bleibt mein Traumjob“), sondern an seinem Gewicht. „Es war an einem sehr heißen Tag. Und der Job als Imbissbetreiber war für mich noch neu“, erinnert er sich. Seitdem habe er 20 Kilogramm abgenommen und weniger von jenen Speisen gegessen, die er selber jeden Tag mehrfach verkauft.

Büyükbas ist nicht nur selbstständig, sondern steht auch mehrere Stunden selber an dem Grill, an dem sich der Döner-Spieß dreht. „Bis zu drei Döner habe ich am Tag sonst gegessen. Zu viel“, sagt er und lächelt. Der Job am Spieß sei einfach zu verführerisch, fügt er lächelnd hinzu. Es schmecke ja so lecker. Seine Ernährungsweise hat er aber umgestellt. „Heute esse ich mehr Salat. Einmal die Woche habe ich jetzt einen Cheat-Day, wie man so schön im Fitness-Studio sagt. Dann kann ich so viel Döner essen wie ich möchte“, erklärt der Gastronom und grinst. Cheat bedeutet schummeln. In der Fitnessbranche bezeichnet man so einen Tag, an dem man nach Herzenslust zulangen kann.

Gewicht wurde zum Nachteil

Dass sein Gewicht insbesondere im Sommer zum Nachteil wurde, habe er nach und nach gespürt. „Das wurde besonders an heißen Tagen sehr zur Belastung. Im Winter war es okay.“ Dann ersetze der Grill beinahe die Heizung, was wiederum auch sehr praktisch sei. Noch relativ neu ist Ramazan Büyükbas in der Dönerbranche tätig, erst seit fast zwei Jahren, zuvor arbeitete er als Verfahrensmechaniker bei der heimischen Firma Escha.

Muhsin Konuk am Grill im Döner 2000 in Halver. Seit 36 Jahren gibt es dort Döner. © Kortmann, Thilo

Im Dezember 2021 dann der Wechsel in die Gastronomie. Er eröffnete zusammen mit seiner Familie den Edel-Döner-Imbiss Bull Döner, der das türkische Nationalgericht mit Jungbullenfleisch an der Von-Vincke-Straße anbietet. Am Grill wird es heiß, sehr heiß. „So 50 bis 60 Grad an heißen Tagen“, schätzt der Halveraner. Dass es ein Familienbetrieb ist, bringt viele Vorteile. Und dass das Haus, in dem der Imbiss untergebracht ist, gleichzeitig Wohnhaus ist. „Das ist natürlich praktisch, so können wir uns abwechseln. Alle helfen mit. Deshalb muss ich nicht länger als drei bis vier Stunden am Spieß arbeiten“, sagt der 29-Jährige. Es handele sich nämlich um eine schweißtreibende Angelegenheit.

Handtuch aus dem Kühlschrank

Aber wie verhindert man, dass Schweißtropfen in die Teigtasche gelangen? Büyükbas Geheimrezept gegen die Ausdünstungen ist ganz simpel: ein kaltes, nasses Handtuch aus dem Kühlschrank. Das legt er sich in den Nacken. Gleich mehrere davon hat er im Kühlschrank deponiert. „Das mit dem eisigen Handtuch im Nacken funktioniert richtig gut. Ich kühle so ab, und mit Schweiß habe ich keine Probleme mehr.“ Und sobald er merke, dass er schwitzige Hände habe, wäscht er sich diese sofort. Ansonsten könne er ja niemandem mehr sein Gericht anbieten. „Hygiene und Sauberkeit stehen an oberster Stelle und sind sehr, sehr wichtig in unserem Beruf“, betont er.

Zu den heißesten Orten, die von unserer Zeitung je gemessen wurden, gehört auch der Döner 2000 an der Frankfurter Straße. 84,7 Grad am Grill zeigte damals das Thermometer an. 41,7 Grad warm war es im Lokal. Es war der Hitze-Sommer mit Temperaturen um die 40 Grad. Der Imbiss seiner Art gehört zu den allerersten, die sich in Halver niedergelassen haben. Vor 36 Jahren. Und seitdem gibt es das Fleisch im Fladen in der Innenstadt. „Wir wechseln uns ab. Immer nach drei bis vier Stunden am Grill“, sagt Muhsin Konuk.

Im Antalya Grill arbeitet Engin Coscun. © Kortmann, Thilo

So ein Tag ist nämlich lang im Döner 2000: Start ist um 11 Uhr, Feierabend gegen 22.30 Uhr. Zur Erfrischung gibt es immer wieder Wasser und Wassermelone. „Besonders hart wird es, wenn die Sonne direkt auf den Grill scheint“; sagt Konuk. Dann werde es so richtig extrem, „mit den Jahren gewöhnt man sich aber dran und ist im Training“, so der erfahrene Gastronom. Mehrmals duschen am Tag gehört an heißen Tagen im Sommer zum Arbeitsalltag. So auch die gelassene, gute Stimmung im Familienbetrieb mit viel Humor. So vergehe auch ein anstrengender Tag wie im Flug, sagt er.

Über 90 Grad

Nur ein paar Meter weiter arbeitet Engin Coscun am Drehspieß. „Das sieht von außen so einfach aus. Aber es ist harte Arbeit“, sagt der Mitarbeiter des Antalya Grills. Auch hier wechselt man sich ab am Grill. Trotzdem arbeitet er weit häufig mehr als 40 Stunden pro Woche. „Abends bin ich kaputt, und tagsüber hab ich kaum Appetit“, sagt er, der die Hitzeentwicklung am Drehspieß an sehr heißen Tagen sogar auf über 90 Grad schätzt. Er trinke dann sehr viel über den Tag, „der Wasserverlust ist schon groß während eines Arbeitstages.“ Trotz aller Strapazen: In der Hitze des Grills ist es auch für ihn ein Job, der ihm großen Spaß macht. „Aber klar, dafür muss man schon gemacht sein. Ist nicht für jeden was“, sagt er, während er das Schneidegerät über das Fleisch führt.

Serie: Heisser Sommer, Heiße Jobs Die Sommer werden immer heißer, die Dürren immer länger. Dann wird selbst Faulenzen anstrengend, und viele Menschen sind froh, wenn sie an einem schattigen Ort verweilen können – mit kühlem Getränk und erfrischendem Snack. Wie ist es aber, wenn man bei Temperaturen von mehr als 30 Grad auch noch an einem „heißen“ Arbeitsplatz tätig sein muss? Wir haben uns umgehört und verschiedene Betriebe besucht. In Teil 5 sind wir zu Gast im Bull Döner (Von-Vincke-Straße). Betreiber Ramazan Büyükbas führt den Imbiss seit fast 2 Jahren und arbeitet dort viele Stunden täglich am Drehspieß.