Heiße Jobs: Bei 160 Grad schwitzen an der Heißmangel

Von: Thilo Kortmann

An der Heißmangel wird es so heiß wie in einer Sauna. © KORTMANN

Heiße Jobs im Sommer: Zu Besuch in der Reinigung von Isaak Mavidis. Er arbeitet täglich bei 160 Grad viele Stunden an der Heißmangel. Der zweite Teil der Serie.

Halver – Es ist wie in einer Sauna in dem Geschäft an der Frankfurter Straße, die Luftfeuchtigkeit ist hoch, es ist drückend im kleinen Hinterraum. An der Heißmangel steht Isaak Mavidis, Inhaber der Sofort-Top-Reinigung. Er zieht das große Bettlaken durch das Gerät, das 160 Grad Celsius heiß ist. Dann geht er zum Kühlschrank. Darin sind seine Vorräte, mit denen er durch warme Sommertage kommt. „Viel Wasser und Obst“, sagt Mavidis. Aus seiner Heimat Griechenland kennt der Halveraner die große Hitze, „aber da mache ich ja nur noch Urlaub“, erzählt er. Das Heißmangel-Geschäft ist das letzte seiner Art in Halver. Seit 2000 gehört Mavidis zu den Reinigungsexperten in der Kleinstadt.

T-Shirts zum Wechseln fallen gar nicht auf

Seine T-Shirts zum Wechseln fallen neben der ganzen Kleidung von Kunden überhaupt nicht auf an seinem Arbeitsplatz. Überall sind Oberhemden, Anzüge und Bettbezüge zu sehen. „Mehrere Male muss ich ein neues Shirt anziehen. Man schwitzt schon ungemein hier. Es ist wie in einer Sauna“, sagt er, während er die alte Miele, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, benutzt. Bis die eine Temperatur von um die 160 Grad Celsius erreicht habe, brauche sie eine Dreiviertelstunde, dann sei sie „auf Betriebstemperatur“, wie der Halveraner sagt.

Kühlschrank gut gefüllt

Im Inneren der Mangel befinden sich eine, zwei oder vier Rollen sowie eine Mulde, „die Wäsche wird dort eingezogen“, erklärt er. Die Rolle selbst drehe sich kontinuierlich und sorge dafür, dass die eingezogene Wäsche geglättet werde. Durch die Mulde, die beheizt wird, falle das Glätten leichter. Zudem trockne die Wäsche bei diesem Arbeitsschritt. Viele Heißmangeln besäßen einen zusätzlichen Boiler, um genügend Wasserdampf zu erzeugen. So würden die Falten leichter ausgebügelt.

Der Kühlschrank ist gut gefüllt mit Wasser. Bei Isaak Mavidis gibt’s an warmen Sommertagen zur Abkühlung frische Früchte, viel Wasser und einen Spaziergang zum Eiscafé Riviera. © KORTMANN

Die Mangel verbraucht bestimmt viel Gas? „Nein“, sagt er. „Starkstrom.“ Seit der Energiekrise habe er deshalb einen starken Anstieg der Stromkosten zu verzeichnen. Seine Arbeitsweise habe er ebenfalls geändert, um Energie und Arbeitskraft zu sparen. „Nur ein Bettlaken oder eine Tischdecke zu mangeln, das rentiert sich nicht mehr“, sagt Mavidis. Somit sammele er abgegebene Textilien über den Tag, um die Maschine seltener anzustellen und um so weniger Energie für die Aufheizphase zu verwenden.

Kaffee und Spaziergang in der Pause

Seine Wäscherei in Breckerfeld musste er infolge der Corona-Pandemie schließe, „das war eine harte Zeit, keine Veranstaltungen“. Auch er habe die Soforthilfe in Anspruch genommen und „schon zurückgezahlt“, sagt er.

Zurück zum Klima an der Frankfurter Straße 16: Mavidis’ zweites Geheimrezept gegen die Hitze liegt nur wenige Meter von seinem Laden entfernt. Eine Kaffeespezialität vom Eiscafé Riviera. „Da bin ich Stammkunde. Es tut gut, mal das Geschäft zu verlassen und einen kleinen Spaziergang dorthin zu machen. Auch das kühlt ab“, erklärt Mavidis.

An heißen Tagen zieht sich Isaak Mavidis mehrmals um. Zwischen der ganzen Kleidung fallen seine Wechselshirts gar nicht auf. © Kortmann, Thilo

„Ich mangel jegliche Arten von Textilien. Die unterschiedlichsten Aufträge gibt es. Von hochwertigen Vorhängen über Oberhemden, bis hin zu Gardinen“, sagt er. Vor allem bei schweren Gegenständen unterstützt Mavidis seine Kunden auf Wunsch mit einem Hol- und Bringdienst. „Es kann abgeholt und gereinigt wiedergebracht werden. Dort, wo normale Waschmaschinen scheitern, fängt die Arbeit der Sofort-Top-Reinigung an“, fügt er hinzu. Die häufigsten Verunreinigungen, so Mavidis. seien Flecken von Rotwein, Make-up, Kaffee, Fett, Stiften und Rost.

Bevor Isaak Mavidis wieder zurück zur Heißmangel geht, macht er den Kühlschrank auf und zeigt auf die vielen Wasserflaschen, „so komme ich durch den heißen Tag“, sagt er.

Serie Heißer Sommer, heiße Jobs Die Sommer werden immer heißer, die Dürren immer länger. Dann wird selbst Faulenzen anstrengend und viele Menschen sind froh, wenn sie an einem schattigen Ort verweilen können – mit kühlem Getränk und erfrischendem Snack. Wie ist es aber, wenn man bei Temperaturen von mehr als 30 Grad auch noch an einem „heißen“ Arbeitsplatz tätig sein muss? Wir haben uns umgehört und verschiedene Betriebe besucht. In Teil 2 besuchen wir die Heißmangel Sofort-Top-Reinigung von Isaak Mavidis an der Frankfurter Straße. Der Grieche leitet das Geschäft, eines der letzten seiner Art in der Stadt, schon viele Jahre.