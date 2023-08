Tierisch: Spannende Fotos am Fuchsbau in Halver

Voll in Aktion: Dieser Fuchs springt durchs frisch gemähte Gras. Ulrich Diez hat die Bewegung fachmännisch eingefangen. © Ulrich Diez

Man muss nicht weit reisen. Auch das Sauerland bietet die Möglichkeit, tief in die Natur einzutauchen.

Halver – Der heimische Naturfotograf Ulrich Diez war ein weiteres Mal mit seiner Kamera unterwegs und hat sich auf die Pirsch nach Füchsen gemacht. Seine Fotos zeigen die Tiere in interessanten Situationen und sind nah dran. Diez berichtet über die Erlebnisse mit „Meister Reineke“ in den Randlagen von Halver.



„Auch wenn ich schon viele besondere Ereignisse der tierischen Art erleben und mit der Kamera festhalten konnte, ist die Begegnung mit jungen Füchsen für mich doch immer wieder ein besonderes Schauspiel“, schildert Diez. Die Füchse ausfindig zu machen, sei dabei gar nicht so einfach: „Der Fuchsbau kommt nicht zum Fotografen und so besteht die Schwierigkeit zunächst darin, einen geeigneten Fuchsbau ausfindig zu machen, der nicht so verwachsen ist und im Dunklen liegt, dass er keine sehenswerten Aufnahmen zulässt.“ Meist sei daher eine intensive Vorbereitung erforderlich, die damit beginnt, Fähen ausfindig zu machen, die auf Beutezug für ihren Nachwuchs unterwegs sind. Das sei unschwer daran zu erkennen, dass sie die Beute nicht sofort an Ort und Stelle verzehren, sondern in ihrem Maul sammeln bzw. sie an einem Sammelpunkt zwischenlagern, wenn sie besonders erfolgreich waren, erklärt Diez.



Mutter ist die beste, wenn sie mit Nahrung zurückkehrt: Dieses Bild zeigt eine Fähe, drei Jungtiere laufen ihr nach. © Ulrich Diez

„So geschah es Anfang Juni, als ich eine Fähe bei der Jagd auf den Höhen oberhalb der Ennepetalsperre ausfindig machen konnte. Nun ging es darum, ihre Laufwege zu studieren, die immer in Richtung eines Holzstapels zielten, der als Opfer des Borkenkäfers an einem Bewirtschaftungsweg angelegt war. Dort habe ich mich in den nächsten Tagen schon vor Sonnenaufgang platziert, um ihrem Bau näher zu kommen. Weitersuchen musste ich nicht, denn plötzlich tauchte ein Jungfuchs hinter dem Holzstapel auf. Nachdem die ersten Fotos gemacht waren und der Jungfuchs sich zurückgezogen hatte, konnte ich feststellen, dass sich der Bau direkt im beziehungsweise unter dem Holzstapel befand.“ Eine ungewöhnliche und risikobehaftete Wahl der Füchsin vor dem Hintergrund, dass das Holz jederzeit abgefahren werden konnte, meint Diez. Ihm gelangen im weiteren Verlauf eindrucksvolle Aufnahmen, die nicht nur die drei Fuchswelpen zeigten, sondern auch die Fähe nach der Rückkehr von einem Beutezug. „Eine besondere fotografische Herausforderung, da Muttertiere gerade in der Aufzugszeit des Nachwuchses besonders misstrauisch und aufmerksam sind“, erklärt der heimische Fotograf.



Der Fuchs blickt direkt in die Kamera und Ulrich Diez hat für einen tollen Schärfe-Unschärfe-Verlauf gesorgt. © Ulrich Diez

Mit viel Aufwand, Geduld und frühem Aufstehen sei im Ergebnis allerdings das überwiegende und schöne Gefühl geblieben, wieder einmal spannende Geschehnisse in der heimischen Natur beobachten und fotografisch festgehalten zu haben.