Ausstellung: Halvers Kinos nicht vergessen

Halver - „Sissi“, „Der Kurier des Zaren“, „Schwarzwaldmädel“: In den 1950er-Jahren gab es in der Volmestadt Halver drei Kinos, und zwar „Unter den Linden“ an der Marktstraße, „Regina“ im Bächterhof und die „Lichtspiele Karlshöhe“.