Heimatpreis in Halver: Bewerbungsphase läuft

Von: Sarah Reichelt

Über den 1. Preis beim Heimatpreis 2022 durfte sich die Arbeitsgruppe Archivdigitalisierung – vertreten durch Peter Bell und Jana Eilhardt – freuen. © Jakob Salzmann

Bis 2027 findet der Wettbewerb in Halver statt. Eine Jury entscheidet.

Halver – Der Rat der Stadt Halver hat bereits am 19. Juni in seiner letzten Sitzung vor der Pause die weitere Teilnahme am Heimatpreis beschlossen. Eine entsprechende Bewerbung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 ist erfolgt, auf die es nun eine Antwort gibt – und die fällt positiv aus. „Der Zuwendungsbescheid ist inzwischen eingetroffen, sodass auch mit den Bewerbungen begonnen werden kann“, teilt Aldona Weis vom zuständigen Fachbereich im Rathaus mit.



Interessierte Einzelpersonen oder Gruppen sowie Vereine, Initiativen, Projektgemeinschaften, freie Träger, Unternehmen, Betriebe sowie andere Organisationen, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, können sich also ab sofort für den Heimatpreis 2023 in Halver bewerben. An den weiteren Vorgaben habe sich nichts geändert, so Aldona Weis. Der Bewerbungsschluss ist am 31. Oktober dieses Jahres.



Anforderungen

Folgendes müssen die Projekte erfüllen: Das Projekt oder Engagement leistet einen besonderen Beitrag



zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und zur Verwurzelung von Menschen in Halver zur Erhaltung, Bewahrung, Stärkung und Weitergabe von lokalen und regionalen Traditionen, Brauchtum, kulturellem Erbe und Identität,

zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Plätze und Orte in Halver,

zur öffentlichen Sichtbarmachung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe Halvers und der Region,

zur außerschulischen Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Orts- und Heimatgeschichte.

Mindestens ein Kriterium davon muss erfüllt werden, sodass man als Bewerber mitmachen kann.



Bewerbung

In dem Vorschlag oder der Bewerbung sollte die zu würdigende Tätigkeit insbesondere hinsichtlich ihres Bezugs zu den oben genannten Kriterien dargestellt werden. Die Projekte, Impulse, Kooperationen und Aktionen müssen über Willensbekundungen hinausgehen und (erste) Erfolge erkennbar nachweisen. Diese Infos sollte die Bewerbung enthalten. Wie sie aufgebaut ist oder ähnliche Details können die Bewerber selbst entscheiden. Ausgeschlossen sind Projekte, die bereits Förderungen aus öffentlichen Mitteln erhalten haben.



Fristen

Vorschläge und Bewerbungen für den Heimatpreis sind bis zum 31. Oktober bei der Stadt Halver bei Aldona Weis vom Fachbereich Bürgerdienste einzureichen.



Vergabe

Über die Vergabe des Heimatpreises in Halver entscheiden die Mitglieder des Hauptausschusses.



Preisgelder

Der Heimatpreis wird auch in diesem Jahr mit der folgenden Preisabstufung ausgelobt:



1. Preis: 2500 Euro

2. Preis: 1500 Euro

3. Preis: 1000 Euro.



Gibt es nur zwei Preisträger, dann ist die Staffelung wie folgt:



1. Preis: 3000 Euro

2. Preis: 2000 Euro.



Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 5000 Euro als Preisgeld.



Preisträger

Die Preisträger des Heimatpreises stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf NRW-Landesebene, bei dem unter den lokalen Preisträgern nach Auswahl durch eine Jury noch einmal einige besonders ausgezeichnet werden.