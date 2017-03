Villa Wippermann eröffnet

Halver - Mit der Ausstellung „Halver Heimat?“ von Jana Eilhardt und der erstmaligen Öffnung des neuen Heimatmuseums wurde am Donnerstagabend die Villa Wippermann offiziell in Beschlag genommen.

Über mehr als 100 Gäste freute sich Bürgermeister Michael Brosch in seiner Begrüßung und Danksagung an die Beteiligten, die das Millionen-Projekt mit vereinten Kräften auf den Weg gebracht haben. Es soll im Rahmen des Strukturprogramms der Regionale 2013 gemeinsamer Veranstaltungsort der vier Kommunen oben an der Volme werden. Auch die Verwaltungsspitzen dieser Städte und Gemeinden waren dazu nach Halver in das dritte der Häuser der Kultur an der Frankfurter Straße gekommen.

Was Brosch vor der Schlüsselübergabe als „schönste Baustelle Südwestfalens“ bezeichnet hatte, war für die Chefplanerin, Dorothea Ossenberg-Engels aus Altena, während der Bauphase zugleich Lieblings- und Sorgenkind. Doch die frühere Fabrikantenvilla sei andererseits schönes Beispiel, wie man ein denkmalgeschütztes Haus für eine sinnvolle Nutzung durch die Allgemeinheit zurückgewinnen konnte.

+ © Hesse Als Vorsitzender des Heimatvereins nahm Wilhelm Helbert den symbolischen Schlüssel entgegen, doch Helbert reichte ihn weiter an Peter Bell, der als Leiter des Museums immense Arbeit in das sehenswerte Projekt Heimatmuseum gesteckt hat.

Am Sonntag ist das liebevoll gestaltete Museum öffentlich zugänglich in der Zeit von 1 bis 17 Uhr. Dies ist zugleich Gelegenheit, die Ausstellung der Halveranerin Jana Eilhardt zu besuchen.