Heidi und Frank Stuckenholz machen Urlaub mit dem Lastenrad

Von: Sarah Lorencic

Heidi Stuckenholz an der Ruhrquelle. © Stuckenholz

Manch einer fliegt in die Ferne oder fährt Hunderte Kilometer weit weg. Heidi Stuckenholz hat nichtmals einen Koffer für ihren Urlaub gepackt. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie stattdessen den Ruhrtalradweg gefahren. In sechs Tagen haben die beiden knapp 500 Kilometer zurückgelegt. Die nötigsten Dinge für den Urlaub der anderen Art wurden in der Transportbox verstaut.



Der Weg ist Ziel. Das passt wohl ganz gut zu diesem Trip der beiden Halveraner. Immer wieder luden kleine und große Attraktionen zum Verweilen am Wegesrand ein. Ob Gewässer, Kuhherden im Fluss oder Aussichten von hohen Stellen.



Am Samstag, 27. August, begann die Fahrt. Von Halver ging es direkt 50 Kilometer zum Biggesee in Olpe, wo das Ehepaar in einer Jugendherberge übernachtet hat. Nur ein Zwischenstopp. Am Sonntag ging es schon um 5 Uhr morgens 67 Kilometer Richtung Winterberg. Nach 4,5 Stunden kamen die beiden an ihrem eigentlichen Startpunkt an, denn in Winterberg startet der Ruhrtalradweg – dort, wo die Ruhr entspringt. Wer wären die beiden, wenn sie mit dem Auto nach Winterberg gefahren wären? Nein, das stand nicht zur Debatte. Das Auto sollte stehen bleiben, wie es auch im Alltag von Heidi Stuckenholz der Fall ist. Ihr Mann fährt als Fernfahrer schon genug über die Straßen Deutschlands. Im Urlaub reichen zwei Räder.



Von der Jugendherberge sind wir zur Lennequelle und zum Kahlen Asten gewandert.

„Von der Jugendherberge sind wir zur Lennequelle und zum Kahlen Asten gewandert“, erzählt die 66-Jährige. Am Montag ging es für die beiden Halveraner zur Ruhrquelle und dann begann die Fahrt auf dem Ruhrtalradweg in Richtung Duisburg, wo die Ruhr in den Rhein fließt. Vor den beiden lagen 240 Kilometer und mehrere Stopps. „In Nottuln haben wir beeindruckende Schieferwände bewundert“, erzählt die 66-Jährige. Am Dienstag kamen die Urlauber in Hattingen an und waren direkt von der Altstadt und einem kleinen Hotel ganz begeistert. Etwas außerhalb standen die Kühe in der Ruhr. Rund 240 Kilometer haben die beiden bis dahin absolviert. Und sie geben zu: „Landschaftlich war es eine wundervolle Fahrt. Aber auch sehr anstrengend.“ Am Mittwoch kamen die Halveraner in Duisburg an, wo sie es sich in einem Hotel gut gingen lassen. Am Donnerstag ging es wieder Richtung Sauerland. Dieses Mal über Breitscheid, Heiligenhaus, Wülfrath, Wuppertal, Beyenburg, Radevormwald und dann Halver.



Die Streckenführung der 500 Kilometer langen Reise. © Stuckenholz

Viele Hotels und Jugendherbergen hat das Paar gesehen. Bei den Jugendherbergen besteht noch Optimierungsbedarf – zumindest für Urlauber wie Heidi und Frank Stuckenholz. „Die Übernachtungen in den Jugendherbergen stellten sich als schwierig dar, da sich nicht alle Jugendherbergen auf E-Bikes eingestellt hatten und somit das Aufladen der Akkus schwierig oder nicht erwünscht war.“ Von Stadtzentren waren sie ebenfalls oft zu weit weg. Ein Fußmarsch in die Stadt war „fast unmöglich, es sei denn, man ist noch fit“. In Hotels wurde man wiederum „mit offenen Armen empfangen“, sagt Heidi Stuckenholz. Die E-Bikes konnten aufgeladen werden und man konnte sich morgens immer ein Frühstückspaket für die Weiterfahrt machen. Viel zu meckern haben die beiden nicht. Der Urlaub der anderen Art hat dem Paar richtig gut gefallen. Ja, es war oft „sehr anstrengend, aber auch aufregend“. Klar ist: „Es wird sicherlich nicht unsere letzte Fahrt gewesen sein.“