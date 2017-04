Hegering Halver schießt Waffen ein

Halver - Das Waffen-Einschießen des Hegerings Halver auf dem Schießstand im Breckerfelder Ortsteil Ehringhausen ist vergleichbar mit der jährlichen Inspektion des Automobils in der Werkstatt. Unter der sorgsamen Aufsicht von Schießobmann André Karius bereiteten sich kürzlich fast 20 Aktive auf das neue Jagdjahr vor.

Ein ganz wichtiger Akteur bei dem Termin war wieder Büchsenmachermeister Jürgen Kaul aus Hagen. „Natürlich kennt jeder Jäger seine Waffen ganz genau. Doch es gibt allen Beteiligten ein besseres Gefühl, wenn sich einmal im Jahr ein Vollprofi mit ihrer Repetierbüchse, ihrem Drilling oder ihrer Flinte beschäftigt“, begründet Hegeringleiter Bernd Volkenrath das Treffen auf dem Schießstand.

Nach der Jagdsaison werden die Waffen gereinigt, geölt und dann eingelagert. Dadurch können sich Veränderungen an Mechanik und Zielvorrichtung ergeben. „Die Büchse ist das Handwerkszeug des Jägers. Das muss vor Gebrauch in Ordnung sein“, betont auch Hegeringmitglied Jürgen Schmidt. „Jeder Jäger will sein Ziel natürlich mit dem ersten Schuss erlösen. Das Wild darf sich nicht quälen“, ergänzt der erfahrene Waidmann.

Auf dem Schießstand in Ehringhausen legten die Halveraner Jäger auf Pappscheiben an. Büchsenmachermeister Kaul, der sich vorab von der Funktionsfähigkeit des Schießgeräts überzeugt hatte, wertete das Trefferbild aus und stellte bei Bedarf die Zielvorrichtung neu ein. Derart geprüft und eingeschossen ist während der demnächst anstehenden Bockjagd die optimale Treffsicherheit gewährleistet.