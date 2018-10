Gute Schießleistungen der Senioren

+ © Othlinghaus © Othlinghaus

Halver - Einmal im Jahr findet auf dem Schießstand in Breckerfeld-Ehringhausen das Seniorenschießen des Hegerings Halver statt, an dem jedes Hegeringsmitglied ab dem 60. Lebensjahr teilnehmen kann. Am Samstagvormittag war es wieder soweit.