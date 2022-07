L892 bald wieder frei - Arbeiten fast abgeschlossen

Von: Florian Hesse

Die Heerstraße in Oberbrügge wird voraussichtlich am Freitag wieder offen sein. © Florian Hesse

Pünktlich wie geplant und angekündigt wird das Bauunternehmen Dr. Fink-Stauf aus Much fertig mit der Sanierung der Heerstraße in Oberbrügge-Ehringhausen.

Halver - In drei Bauabschnitten wurde die Landesstraße innerörtlich mit einer neuen Decke versehen. Der letzte Teil der Asphaltierung erfolgte am Donnerstag,

Restarbeiten wie die Fahrbahnmarkierungen würden am Freitag abgewickelt, so ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion. Am Freitagabend sollte die Baustelle abgeschlossen sein.

Völlig frei rollen wird der Verkehr zunächst aber auf der Landesstraße 892 noch nicht. Im oberen Teil, außerörtlich zwischen Oberbrügge und Halver, stehen weitere Reparaturen an den Banketten an, die aber unter halbseitiger Sperrung und damit ohne größere Beeinträchtigungen erfolgen könnten.