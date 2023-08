„Hausmesse“ in Schule soll Weg ins Berufsleben ebnen

Von: Monika Salzmann

Dachdeckermeister Michael Wegner und seine Tochter, die gerade mit der Ausbildung zur Dachdeckerin begonnen hat, machten für das Handwerk Werbung. © Salzmann, Jakob

Die dritte Hausmesse an der Humboldtschule in Halver ermöglicht ein erstes Kennenlernen zwischen Betrieben und Schülern.

Halver – Unter dem Motto „Find your match – Humboldtschule meets Ausbildung“ ermöglichte die Humboldtschule am Dienstag Schülern und Unternehmen im Rahmen einer kleinen Ausbildungsbörse im eigenen Haus ein erstes Kennenlernen: Vertreter von Halveraner Betrieben aus unterschiedlichen Bereichen hieß Ariane John-Fuchs seitens des Schulleitungsteams bei der dritten Auflage der Veranstaltung in der Schulaula willkommen.

Pflichtveranstaltung

Ausgelegt war die Ausbildungsbörse für Schüler der 9. und 10. Klassen, für die im Vorfeld anstehender Praktika die Teilnahme an der Messe eine Pflichtveranstaltung war. Auch die Eltern waren eingeladen, sich ein Bild von möglichen Ausbildungsberufen zu machen. „Die Börse ist extra für euch gemacht“, betonte Selma Pollmann, die gemeinsam mit Messe-Organisatorin Jeanette Krone für die Berufsorientierung an der Schule zuständig ist. Damit wolle die Schule den Jugendlichen zeigen, „dass es außer Schule noch etwas anderes gibt“ und Einblick in die Arbeitswelt gewähren.

Dennis Wiebe (Wiebe Naturstein & Keramik) kam mit Schülern und Eltern über den Beruf des Naturwerksteinmechanikers ins Gespräch. © SALZMANN

Die Chance zu nutzen und sich auch über Berufe zu informieren, an die sie vielleicht noch nicht gedacht haben, ermunterte Jeanette Krone die Schüler. Ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten deckten die Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Pflege ab, die sich mit Kurz-Präsentationen den Schülern vorstellten und an Informationsständen für Gespräche und ein erstes Kennenlernen zur Verfügung standen. Die meisten hatten Auszubildende mitgebracht, die den Jugendlichen aus erster Hand über ihre Ausbildungsberufe berichteten.

Naturwerksteinmechaniker

Als sehr vielseitigen Beruf stellte dabei Dennis Wiebe (Wiebe Naturstein & Keramik) den Beruf des Naturwerksteinmechanikers vor. „Jeder Auftrag ist ein Unikat, jeder Tag bringt ein anderes Endergebnis.“ Ähnlich gute Argumente für den Beruf des Dachdeckers führte Dachdeckermeister Michael Wegner an, der auf die Zukunftsperspektiven des Berufs („Es gibt keine arbeitslosen Dachdecker“) und die Chance, nach der Meisterprüfung zu studieren, aufmerksam machte. Auf vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten bei der Firma Werner Turck wies Daniel Dreschel, Leiter Berufsausbildung, hin. Die Spanne reiche von der Fachkraft für Lagerlogistik über Mechatroniker bis zum kaufmännischen Bereich. Zuständig für die Ausbildung bei der Stadt Halver, gewährte Elke Gierse Einblick in die Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen und stellte eine Übernahme nach Beendigung der Ausbildung in Aussicht.

Hießen Unternehmen, Schüler und Eltern in der Aula der Humboldtschule willkommen: (von links) Ariane John-Fuchs, Selma Pollmann und Jeanette Krone. © Salzmann, Jakob

Aus dem industriellen Bereich suchten daneben Julia Bangert (Mayweg), Ronja Plett (Escha) und Bernward Seeberg (Alutronic) die Jugendlichen mit anschaulichen Präsentationen und informativen Gesprächen an den Ständen für eine betriebliche Ausbildung zu gewinnen. Bei Escha gab es Steckverbindungen zur Anschauung am Stand zu sehen.

„Kommt in die Pflege. Es ist ein guter Beruf“, ermunterten zu guter Letzt Nadine Brand und Felix Oertel von der Diakonie-Bethanien, die sich mit ihrem stationären und mobilen Bereich vorstellte. Ausbildungsdauer, Vergütung, Aufstiegsmöglichkeiten und mehr waren Themen der Kurz-Präsentationen.