Hausabriss an der Von-Vincke-Straße

Halver - An der Von-Vincke-Straße reißen große Maschinen das alte Bürgerzentrum und das alte DRK-Haus ab.

Das alte Bürgerzentrum wird dem Erdboden gleich gemacht. Ein gelber Riese frisst sich in diesen Tagen mit seinem Scherenarm durch Beton und Stein. Die Wände rieseln. Das Treppenhaus im Innern wird sichtbar. Doch die Stufen führen ins Nichts.

Einzelne Heizungen pickt sich der Riese und zerquetscht sie, als seien sie aus Gummi. Auf dem einstigen Parkplatz stehen Toiletten. Mit Deckeln, ohne Rohr. Metallstangen rahmen das Haus gegenüber ein. Wasser tropft herunter. Von innen sind die grauen Wände bunt, alte Grafittis. Als packe der Riese sein Geschenk aus. Es knallt, als er das Gestein in die Container abfallen lässt.

Das alte Bürgerzentrum wird abgerissen Zur Fotostrecke

Es steht fest: Bald wird eine Institution Geschichte sein. Das Gelände hat die WOhngesellschaft Halver-Schalksmühle (WHS) erworben. Sie will nach dem Abriss der beiden alten Gebäude 24 seniorengerechte Wohnungen bauen. Planmäßig Anfang Januar fingen die Abriss-Arbeiten an. Passanten blieben stehen und schauten dem großen Bagger dabei zu, wie er das Haus Stück für Stück abriss. Der Regen am Freitag sorgte zudem dafür, dass es nicht viel staubte.

Zunächst war das alte Bürgerzentrum dran. Im gegenüberliegenden DRK-Haus war zunächst ein Gerüst gebaut. Die Arbeiter im blauen Schutzanzug müssen zunächst das Asbest entfernen, bevor auch dieses Gebäude abgerissen wird.