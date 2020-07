Ökoprofit im Haus Waldfrieden: Papier einsparen und vieles mehr

Projekt vom Märkischen Kreis

Das Dach wird grün – das ist ein Ziel des Hauses Waldfrieden im Rahmen des Projekts Ökoprofit.

Halver - Einiges ist schon erledigt, manches wird vorangetrieben, einiges hat man noch vor der Brust: Das Projekt Ökoprofit, in der zweiten Runde auch in Halver in Arbeit, hat einiges bewirkt im Haus Waldfrieden am Hälversprung in Halver.