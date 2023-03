SGV will Hüttendienst wieder aufnehmen 

Hauptversammlung des SGV Halver im Wanderheim

+ © Salzmann, Jakob Leiteten die Versammlung: Doris Kortmann, Friedhelm Nüsken und Magdalene Berg aus dem Vorstandsteam (von links). © Salzmann, Jakob

Halver - Der SGV Halver möchte seinen sonntäglichen Hüttendienst, der seit Dezember 2022 wegen des Ausfalls seiner Hüttenwartin ruht, wieder aufleben lassen – und sucht dafür Verstärkung. Bei der harmonisch verlaufenden Jahreshauptversammlung der Natur- und Wanderfreunde am Sonntag in der Stichter Hütte war die Wiederaufnahme des Hüttendienstes ein wichtiges Thema. Gesucht wird eine Hilfskraft, die sonntags Kaffee kocht und Kuchen backt, damit Wanderer wieder in der Hütte einkehren können. Für die Unterstützung durch Ehrenamtliche aus Reihen des Vereins sammelte das Vorstandsteam – vertreten durch Friedhelm Nüsken, Doris Kortmann und Magdalene Berg – bereits am Sonntag Unterschriften ein.

Die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahres fasste Friedhelm Nüsken in seinem Jahresbericht zusammen: Demnach konnte der SGV 2022 wieder sein traditionelles Himmelfahrtspicknick feiern und in altbewährter Weise sein beliebtes Kohl- und Mettwurstessen ausrichten. Elf Wanderungen, eine Radtour und 27 Nordic Walking-Angebote fanden statt. Dank einer Förderung durch die Bürgerstiftung habe eine neue Sitzgarnitur am Eingang der Hütte aufgestellt werden können, berichtete Friedhelm Nüsken. Zudem sei die Ableitung des Oberflächenwassers vor der Hütte neu angelegt worden. Die Baustelle ist inzwischen aufgehoben worden, sodass die Hütte wieder problemlos zu erreichen ist. Durch Anpflanzungen soll das Gelände noch schöner gestaltet werden.



Auch auf das Zeichnen der Wanderwege ging Friedhelm Nüsken ein: Da teilweise unbegehbar geworden, würden die Wanderwege „Naturschutzgebiet Wilde Ennepe“ (durch ein Dreieck gekennzeichnet), „Schanzmannsmühle“ (liegendes Rechteck) und „Solberg-Carthausen“ (zwei senkrechte Striche) nicht mehr gezeichnet und somit aus neuen Auflagen der Wanderkarten gestrichen.



Wie Magdalene Berg ergänzte, gehören derzeit 234 Mitglieder dem Verein an. Bei den Vorstandswahlen wählte die Versammlung Ingelore Dahlhaus neu ins Vorstandsteam, dem außer den Genannten noch Aloys Foecker angehört. Viola Grefrath, die bislang Hüttenwartin und Mitglied des Vorstands war, könne ihren Dienst aus persönlichen Gründen nicht mehr ausführen, begründete Friedhelm Nüsken den einstimmig angenommenen Vorschlag. Zum neuen Beisitzer wählten die Vereinsmitglieder einstimmig Markus Brocke, der sich bereits um die Vermietung der Hütte und den Internetauftritt des SGV Halver kümmert. Gustav Streppel, der bisherige Beisitzer, wird dem Verein weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Kasse werden Marlies Hüttner und – neu – Reiner Harke prüfen. Das Amt des Wanderwarts wird Aloys Foecker kommissarisch weiterführen.



Ob das Himmelfahrtspicknick wieder stattfinden kann, muss noch geklärt werden. Wer sich vorstellen kann, den SGV sonntags als Hilfskraft beim Hüttendienst zu unterstützen, kann sich an Friedhelm Nüsken unter der Rufnummer 0 23 53/1 26 08 oder Doris Kortmann unter 0 23 53/2535 wenden.