Verein plant Brücke für Eichhörnchen

Von: Ursula Dettlaff

Der Vorstand des Baumvereins wurde im Amt bestätigt: Vorsitzende bleibt Brigitta Helfrich (Dritte von rechts), links neben ihr Martin Halbrügge, daneben Claus Wunderlich und Beate Knitter. Rechts außen Eveline Scharwächter und Jan Kirk. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Der amtierende Vorstand des Baumvereins wurde bestätigt.

Halver – Ein kleines Dankeschön für ihre Vereinskolleginnen und -kollegen hatte am Donnerstag Brigitta Helfrich bei der Jahreshauptversammlung des Baumvereins dabei. Alle Anwesenden erhielten eine Karte mit einem großen Pilz darauf, umringt von kleinen Pilzen. Darunter steht: „Ein Glückspilz wächst selten allein.“ Auf die Rückseite schrieb sie: „Ich wollte schon immer alt werden, wenn nur die, die um mich herum sind, jung sind! Danke – Brigitta.“ Die ehemalige Lehrerin gründete 2001 den Verein mit und ist bis heute Vorsitzende und prägende Persönlichkeit.



Gemeinsam blickte man am Donnerstag auf die vielen Projekte und Kooperationen des Vereins. Ein Projekt mit viel Außenwirkung ist die Baumbewässerung. Insbesondere durch die Banderolen und die simplen Bewässerungssysteme werden immer mehr Bürger auf die Aktion aufmerksam. Inzwischen machen mehr als 40 Paten mit. „Selbst in diesem regenreichen Jahr war die Bewässerung notwendig, um den Bäumen gezielt zu helfen, denn Regenwasser fließt oft oberflächlich ab.

Mittelfristig werden die Städte und Kommunen hinsichtlich der Versickerung und des Stadtklimas Vorgaben machen müssen“, ist Martin Halbrügge überzeugt. Er berichtete außerdem von der Zusammenarbeit mit den Schulen. Am AFG begleitet der Verein die Umwelt-AG. Im Schulgarten der Lindenhofschule wurde ein Hochbeet gebaut, man hat Kartoffeln kultiviert und einen Barfußpfad angelegt. An der Awo-Kita wurde ein Weidentunnel gepflanzt.



Auf der Agenda der Stadt steht im kommenden Jahr die Sanierung des Hohenzollernparks. Zur Erhaltung des alten Baumbestandes müssen die Fahrer der Baumaschinen Vorsicht walten lassen. Halbrügge begrüßte an dieser Stelle den konstruktiven Meinungsaustausch mit den Mitarbeitern des Bauhofs. Seit vielen Jahren ist das Angebot der Baumberatung durch Thomas Bette ein zentraler Punkt der Baumvereinsarbeit. Bette führt jährlich etwa 20 bis 30 Beratungen durch. Privatleute erfahren so, wie es ihrem Baum geht und der Baumverein erhält Informationen darüber, wie es um Halveraner Bäume in Privatgärten steht. Auch am Nachhaltigkeitstag der Humboldtschule am 9. September nimmt der Verein teil.



Zu den regelmäßigen Aktionen des Vereins gehören die Gestaltung des Jahresbaumkalenders sowie die Teilnahme am Halveraner Herbst. Jüngstes Projekt wird – wenn die Stadt zustimmt – der Bau einer Eichhörnchen-Brücke über die Falkenstraße. Die Nagetiere gehören zu den geschützten Arten. Ein dickes Tau hoch oben in den Baumwipfeln soll ihnen ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglichen.

Einstimmig im Amt bestätigt wurde am Donnerstag auch der bisherige Vorstand: Vorsitzende bleibt Brigitta Helfrich, ihr Vertreter Claus Wunderlich, Kassenwart Martin Halbrügge, Schriftführerin Eveline Scharwächter, Beisitzerin Beate Knitter und Beisitzer Jan Kirk.