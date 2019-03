Diskussion um Änderung der Stellplätze in Halver

+ © Hesse Beispiel Oesterberg: Die Zahl der Stellplätze pro Wohnung ist zu knapp kalkuliert. © Hesse

Halver – Die Frage nach Stellplätzen auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum wird die Kommunalpolitik noch länger beschäftigen. Der Hauptausschuss gab in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch das Thema zurück zur Beratung in den Fraktionen. Der Grund: zu viele unterschiedliche Einschätzungen und Argumente für eine vorgeschlagene Änderung der Stellplatzsatzung.