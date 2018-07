Harte Klänge für guten Zweck: Summerfest im Rathauspark

+ © Ancst Die Formation Ancst tritt am Samstagabend um 21.25 Uhr auf der Hauptbühne auf. © Ancst

Halver - Am kommenden Samstag verwandelt sich der Rathauspark in ein Festivalgelände. Die Hardcore Help Foundation präsentiert auf ihrem Summerfest ein Line-Up, das vom Singer/Songwriter bis zur Death-Metal-Band viele Musikgeschmäcker bedient.