„Das Smartphone gehört zur Lebensrealität der Kinder“

Nicht nur zuhause spielt das Handy für Kinder und Jugendliche eine große Rolle. Inzwischen ist die Nutzung eines Smartphones auch in einigen Schulen präsent.

Halver - WhatsApp-Nachrichten unter der Schulbank verschicken, per Google beim Test mogeln, Fotos und Filmchen machen – das Störpotential von Handys in einer Schulklasse ist groß.

Andererseits kann sich Schule auch dem Fortschritt nicht verschließen. „Da wir eine Grundschule sind, ist das Handy noch nicht so ein großes Thema“, sagt Monika Lauterbach, Leiterin der Lindenhofschule. Es sei nicht flächendeckend so, dass alle Kinder ein eigenes Handy besäßen. „Es ist ganz gut, wenn sie noch nicht alle in der Grundschule ein Smartphone haben und nutzen“, sagt Lauterbach.

Trotzdem steht Mediennutzung auch für die Grundschüler auf dem Stundenplan. Die Kinder lernen den Umgang mit digitalen Medien an schuleigenen Tablets, Laptops und PCs, erklärt die Schulleiterin. Das eigene Handy, sofern vorhanden, gehört aber in die Schultasche. „Und da bleibt es dann auch.“

In den weiterführenden Schulen spielt das Handy dann eine größere Rolle, nicht nur im Unterricht. Am Anne-Frank-Gymnasium gibt es kein Verbot, wie Schulleiter Paul Meurer erklärt. In den Pausen können die Schüler ihr Handy nutzen. „Sie müssen auch im Zweifel mit den Eltern in Kontakt treten können.“

Im Unterricht dagegen müssen die Schüler ihre Geräte in den Ranzen tun, es sei denn, sie arbeiten mit ihren eigenen digitalen Endgeräten, seien es Smartphones oder auch Tablets.

Schul-WLan statt eigene Flatrate nutzen

„Die Schüler gehen dann aber nicht über ihre eigene Flatrate ins Netz, sondern nutzen das Schul-WLan“, erklärt Meurer. Die Nutzung erstreckt sich grundsätzlich über alle Fächer. Dann könnten sie etwa die Lernplattform Schüler-Net nutzen, in Online-Wörterbüchern wie Leo.org Vokablen recherchieren und die Softwareprogramme nutzen, die die Schule ihnen zur Verfügung stellt. „Aber das geschieht immer geleitet durch den Lehrer“, sagt Meurer.

Schüler stoßen Projekt zur Handynutzung an

An der Humboldtschule ist in das Thema Handy-Nutzung in jüngster Zeit Bewegung gekommen. Grundsätzlich gelte ein Handy-Verbot, sagt Schulleiter Reiner Klausing. Ausnahme: Der Lehrer erlaubt die Benutzung im Rahmen des Unterrichts. „Das ist der Ist-Zustand.“

Auf Dauer werde sich das als pädagogisches Konzept aber nicht halten lassen, räumt Klausing ein. „Das Smartphone gehört zur Lebensrealität der Kinder.“ Und so sind es auch die Kinder, die derzeit an der Humboldtschule die Diskussion dazu anstoßen, wie man am Ist-Zustand – Handy-Verbot – etwas ändern kann.

In einer siebten Klasse sollten die Schüler im Rahmen einer Deutsch-Klassenarbeit eine Argumentation über eine freie Handynutzung an der Schule schreiben, berichtet Klausing. Ergebnis dieser theoretischen Auseinandersetzung war ein Projektantrag, nun auch praktisch zu erproben, wie sich die Handynutzung im Gebäude einführen lassen könnte.

Schüler erarbeiten Regelkatalog

Die Schüler hätten einen Regelkatalog erarbeitet, wie das Handy genutzt werden darf, wie Verstöße geahndet werden und wie man es auch im Unterricht einsetzen kann.

„Ob Google Maps für Gesellschaftslehre oder Youtube für Erklärvideos – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig“, sagt Klausing. Auf den Antrag der Schüler ging die Schulleitung ein. Erst einmal soll die Handynutzung als Projekt auf die eine Klasse beschränkt laufen und danach evaluiert werden, was für Schlüsse sich aus dem Versuch für die gesamte Schule ziehen lassen.