Große Geburtstagsfeier in der Herpine

Von: Florian Hesse

Badespaß für alle Generationen - seit 90 Jahren in der Herpine. © Jakob Salzmann

90 Jahre, das ist schon was! Halvers Waldfreibad macht in der nächsten Woche die neun Jahrzehnte voll.

Halver - Das Herpine-Team fiebert der Geburtstagsfeier am Samstag, 22. Juli, entgegen. „Die Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier sind abgeschlossen“, so die Aussage des Freundeskreis-Teams, Dieter Peukert, Gisela Müller und Herpine-Geschäftsführer Phillipp Hutt. Mit Anspannung und großer Freude werde dem Ereignis entgegengesehen.

Wenn an diesem Tag das Wetter auch noch mitspielt, dann gibt es für die „Alte Dame“ Herpine kein Halten, alle Halveraner seien willkommen. „Das Planungsteam, als ,Festkomitee‘ deklariert, mit circa 20 Personen aus Herpine-Freundeskreis und Herpine GmbH, hat überwältigende Arbeit geleistet“, so Dieter Peukert, „und diesem gilt ein besonderer Dank.“



Zur Feier ist ein kostenfreier Bus-Shuttle eingerichtet, und zwar zur Herpine und zurück. Taxi Busch werde ab 15 Uhr mit zwei Bussen den kostenfreien Busch-Shuttle durchführen, so die Organisatoren.



Neben ZOB-Sparkasse gibt es einen weiteren Halt am Kulturbahnhof/ Einkaufszentrum zur Herpine und zurück, und zwar so lange bis der letzte Gast aus der Herpine „abtransportiert“ sei.



An diesem Tag müsse in der Herpine mit einem „leicht eingeschränkten“ Badebetrieb an einigen Stellen (Terrasse, Liegewiese) gerechnet werden, wegen der Vorbereitungen für die Feier. Der Badebetrieb sei aber bis 18 Uhr möglich.



Auf den beiden Terrassen und auch am Beckenrand werden für die zahlreichen Besucher zusätzliche Tische und Stühle eingerichtet und wenn dann noch Platz fehlt, sei jeder willkommen, auch auf den Herpine-Wiesen Platz zu nehmen.



Folgendes Geburtstags-Programm ist vorgesehen:



13 Uhr Startschuss und Begrüßung

14 Uhr Kindebelustigung mit Wettrutschen, Riesen-Mikado, Zauberer Arnd Clever, Trampolin mit Daniel Rösgen

14 Uhr Info-Stand und Verkauf selbsthergestellter Herpine-Curry-Sauce, Quietsche-Entchen

14 Uhr Kaffee, Waffeln, Kuchen auf der Terrasse

17 Uhr Grillstand

17 Uhr Cocktailbar

17 Uhr Getränkestand (der Kiosk schließt um 17 Uhr)

17 Uhr Auftritt des Fanfarencorps Landsknechte Halver

8.15 Uhr Begrüßung aller Gäste

18.30 Uhr Live-Überraschungs-Lied: „Herpine-Song“

19 Uhr Live-Musik mit Binyo

20.30 Uhr Live-Überraschungs-Lied: „Herpine-Song“

21 Uhr Live-Musik mit der Cover-Band „Groove-Garden“.