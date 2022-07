Herpine-Saison: Sommer läuft bisher gut

Von: Florian Hesse

Die Saison läuft bislang gut in der Herpine. © Florian Hesse

Die Saison läuft bislang gut in Halvers Waldfreibad.

Halver - Schlange stehen am Flughafen oder schwitzen in Auto oder Bahn – die Sommerferien kann man aber auch anders verbringen. In der Herpine freut man sich über eine bislang gelungene Badesaison.

Rund 1000 Besucher am Sonntag, 500 am Samstag: „Das ist gut und nicht übervoll“, sagt Simone Hutt vom Team des Waldfreibads über das Wochenende. Und bei 23 Grad Wassertemperatur lässt es sich auch im Becken gut aushalten.

Die Zahl vom vergangenen Wochenende kommt allerdings nicht heran an den Kirmes-Samstag Ende Juni. Da wollten 2500 Besucher ins kühle Nass im Hälvertal.