Herpine: Die Saison beginnt am 7. Mai

Von: Florian Hesse

Teilen

Reiner und Philipp Hutt mit Dieter Peukert vom Freundeskreis der Herpine freuen sich auf zahlreiche Badegäste in der 90. Herpine-Saison. © Ursula Dettlaff-Rietz

Es ist die 90. Saison, die in der Herpine nächste Woche eingeleitet wird.

Halver – Das Herpine-Team scharrt schon mit den Hufen und schimpft auf das Wetter. Luft und Wasser sind ausgesprochen kühl im oberen Hälvertal, wo die letzten Vorbereitungen zum Start in die Geburtstags-Saison getroffen werden. Am Sonntag, 7. Mai, geht es los. Um 10 Uhr öffnet das Waldfreibad. Zum Auftakt ist der Eintritt frei.



Die Herpine hat sich in den letzten Wochen herausgeputzt, Umlage, Spielgeräte und vor allem das mit Wasser gefüllte Becken warten auf die Gäste. Vor allem für die Kinder wird der Eröffnungstag schön. Alle Spielgeräte sind einsatzbereit und können entsprechend erforscht und genutzt werden.



Der bereits am Freitag und Samstag (an diesen beiden Tagen zwischen 11 bis 18 Uhr) begonnene Saison-Karten-Verkauf findet auch am Eröffnungstag an der Herpine-Kasse statt. Das Programm zur Eröffnung:



. ab 11.30 Uhr spielen die Landsknechte in mehreren Sequenzen über die gesamte Mittagszeit auf



. um 12 Uhr offizielle Saison-Eröffnung mit Bürgermeister Michael Brosch und Stadtkämmerer Simon Thienel, moderiert durch Dieter Peukert vom Freundeskreis der Herpine



. traditionelles Anschwimmen gegen 12 Uhr. Hier kann jeder mitmachen, auch im Neopren-Anzug.



Der gesamte Eröffnungstag wird auch auf dem Wasser begleitet mit dem Verein Kanufreunde Wipperfürth/Oberberg. Hier können die Besucher und auch die Kinder in Kanus paddeln. Auch Stand-Up-Paddeling wird vorgeführt, und die Besucher können es ausprobieren. Die Tauchschule Halver mit Volker Ziel wird mit der Wasserlaufrolle ebenfalls da sein.



Nett dekorierte Tische mit Blumen, gesponsert vom Team Gartenbau Detlef Obendorf, auf den Terrassen und um das Becken herum laden ein zum Verweilen, zum Essen und Getränken.



Angeboten werden ab 12 Uhr vom Holzkohle-Grill Thüringer Würstchen im Brötchen oder mit Kartoffelsalat. Dazu leckeres Altbier vom Fass aus der Vormann-Brauerei in Hagen-Dahl. Selbstgebackene Kuchen und Waffeln aus dem Kreis der Herpine-Freunde, gesponserter Kuchen der Bäckerei Arnold warten auf hungrige Gäste. Auch der Kiosk ist mit dem bewährten Angebot wie Pommes und Currywurst, Getränken und Eis ganztägig geöffnet.



In der Chronologie steht am Samstag, 22. Juli, die Feier des 90. Geburtstags der Herpine an. „Für Halveraner ein Muss im Terminkalender“, merkt der Freundeskreis bereits an. Die Planungen laufen auf Hochtouren.



Die Preise 2023



Jahreskarten: die aktuellen Eintrittspreise und im Vorverkauf:

Familien: 100 statt 120 Euro



Alleinerziehende 70 anstatt 80 Euro



Erwachsene 50 statt 65 Euro



Kinder, Schüler, Azubis, Studenten: 45 anstatt 55 Euro



Sonderpreis: Firmen für Mitarbeiter: 50 Euro (Saisonkarte)