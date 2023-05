Öffnungszeiten

Villa im Wandel: Neue Dauerausstellung im Obergeschoss

Von: Florian Hesse

Teilen

Jana Eilhardt im Lesesaal des Regionalmuseums. Alte Zeitungsbände und demnächst das AA-Digitalarchiv finden die Besucher im Obergeschoss. © Hesse, Florian

Wer in den letzten Wochen das Obergeschoss der Villa Wippermann besucht hat, konnte schon einen ersten Eindruck von den Veränderungen des Heimatmuseums bekommen.

Halver – Der halbrunde Lesesaal in edlem Dunkelgrün wartet momentan auf zwei prächtige Schreibtischstühle, die von Raumausstatter Volker Engels aus Schalksmühle mit neuem Leder versehen werden. Zukünftig kann dort in der 120-jährigen Geschichte Halvers, Schalksmühles und des märkischen Sauerlandes gestöbert oder mit einer selbstgefüllten Zeitkiste selber an der Geschichtsschreibung der Region mitgemacht werden.

Nebenan im Büro geht die Einrichtung in kleinen Schritten voran. Die ehrwürdigen Büromöbel vom Rathausboden sind entstaubt und repariert. Zurzeit baut Dieter Clever eine Pendelleuchte aus den 1930er-Jahren um. Die Verkabelung wird sicherheitshalber komplett erneuert. Es fehlen noch einige Details, die den Büroalltag des vergangenen Jahrhunderts spürbar machen. Hilfreich bei der Einrichtung sind Fotos aus der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen der „Jungschmiede“ Heinr. Jung & Sohn, Halver. Aus gegebenem Anlass – der Firmenkomplex am Herpiner Weg wird gerade abgerissen – wird das Büro mit Fotos der einstigen Büroräume und Schmiedehallen ausgestattet.



Im Raum daneben erwartet die Besucher des Regionalmuseums ab dem 21. Mai ein Straßenrätsel. Alfred Jung, früherer Inhaber jener „Jungschmiede“ war ein engagierter Heimatforscher. Aus seinem Nachlass zeigt das Museum Luftaufnahmen vom dörflichen Halver zwischen 1950 und 1967 und stellt die Frage: „Wie heißen diese Straßen heute?“ Auch alteingesessene Halveraner werden mit viel Freude über den alten Fotos ins Grübeln kommen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Wert von 100, 50 oder 25 Euro, ausgelost zum Ende der Ausstellung aus allen richtig ausgefüllten Antwortkarten.



Die historische Schulklasse lädt Besucher unverändert ein, auf den engen Bänken von 1900 Platz zu nehmen oder auf den vielen Klassenfotos Gesichter aus 100 Jahren Schulgeschichte zu studieren.



Den letzten Raum des Obergeschosses hat der Zufall mitgestaltet. Im letzten Jahr wurde dem Museum eine sehr schöne, sehr alte Wäschemangel geschenkt. Ruth Kutzner aus der Von-Vincke-Straße übergab dem Heimatmuseum feines Tisch- und Bettleinen aus den Aussteuern ihrer Mutter und ihrer Großmutter. In der Wäschekiste fanden sich zudem noch alte Nachtgewänder, Bettjäckchen und riesige Pluderunterhosen mit klappbaren „Hinternlatz“ sowie Herrenhemden mit knöpfbaren, knochenhart gestärkten Hemdkragen.

Zusammen mit den museumseigenen Beständen an historischen Bügeleisen und einer über 100 Jahre alten hölzernen Waschmaschine, entstand die Idee für die kleine Ausstellung „Weiße Wäsche“. Für Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt, die sich in Vorbereitung tagelang mit Wäsche bleichen, waschen, stärken, bügeln und mangeln beschäftigte, stellte sich damit eine neue Herausforderung. Zu sehen sein wird der kleine Ausflug in die Waschküche der Vergangenheit ab dem 21. Mai. flo



Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Regionalmuseum am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Kontakt:

info@villa-wippermann.de

Mobil: 01 52/2 28 325 66.