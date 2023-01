Programm für 2023: Handverlesenes in der Villa Wippermann

Von: Florian Hesse

Werner Hannes freut sich darauf, seine Bilder in der Villa Wippermann zeigen zu können. © Jana Eilhardt

Es wird 2023 in der Villa Wippermann kein Spektakel geben wie die mehrmonatige Feuerwehrausstellung im vergangenen Jahr.

Halver – Zu sehen sein wird Handverlesenes, wie Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt im Ausblick für das Regional- und Heimatmuseum an der Frankfurter Straße ankündigt.



Das neue Jahr startet am 8. Januar mit einem Unerkannten. Still und unentdeckt malt und zeichnet Werner Hannes seine Bilder. Früher in Düsseldorf, heute in Halver schafft der ehemalige Apotheker ein beachtliches künstlerisches Werk.



„Meine Bilder erzählen Geschichten, die ich weder kenne, noch erklären könnte“, sagt Werner Hannes über seine Arbeiten, die unter dem Titel „Sehnsucht des Sehens“ bis zum 23. April gezeigt werden. Seit 2013 lebt er in Halver und freut sich darauf, einen Querschnitt seiner Bilder „in so schönen Räumen“ präsentieren zu dürfen. Was zu sehen ist, möchte er zum Ende der Ausstellung versteigern zugunsten sozialer Projekte in Halver.



Im Frühjahr geht es weiter, und zwar am 26. April, dem 10. Todestag der Künstlerin. Dann eröffnet die Ausstellung „OECKINGHAUSEN 43 - Das Depot der Brigitte Winkhaus“. Die Halveranerin, die ihr Handwerk in den Werkkunstschulen in Kassel und Wuppertal erlernte, entwarf als junge Grafikerin viele Logos heimischer Firmen. Ihre Passion aber war die Malerei.



Bis zu ihrem Tod lebte und malte Brigitte Winkhaus in der Villa an der Bundesstraße 229 und schuf ein unglaubliches Oeuvre. Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker Dr. Axel Wippermann, dem Neffen Brigitte Winkhaus´. „OECKINGHAUSEN 43 - Das Depot der Brigitte Winkhaus“ ist vom 26. April bis zum 30. Juli in der Villa Wippermann zu sehen.



Nach den Sommerferien bekommt das Museum die einmalige Gelegenheit, die Neuerscheinung eines Buches mit der Eröffnung einer Ausstellung zu verbinden.



Der Kiersper Fotograf Rüdiger vom Brocke, bekannt von den Ausstellungen des Fotovereins Halver, hat im Laufe eines Jahres mehr als 150 Menschen in ihrer privaten oder beruflichen Umgebung fotografiert. So verschieden diese Menschen in Aussehen, Alter und Beruf auch sind; der Fotograf verbindet sie, indem er jeden auf, neben oder mit seinem alten Kneipenstuhl fotografiert.



Entstanden sind abwechslungsreiche, witzige, beeindruckende oder berührende Bilder einer vielgestaltigen Gesellschaft. Alle Fotos erscheinen in einem aufwendigen Bildband, der zur Vernissage am 8. August aufgelegt wird. Einen Teil der Fotos zeigt das Museum. Die Ausstellung Rüdiger vom Brockes „DER STUHL“ ist vom 6. August bis 15. Oktober in der Villa Wippermann geöffnet.



Für die letzte Ausstellung des Jahres 2023 reiste Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt in die Ferne und bringt die gebürtige Italienerin Gina Chiara und ihr stilles, eindringliches Werk aus dem Schweizer Bergdorf Almens nach Halver. Zu sehen sind behutsame Arbeiten aus Leinen, Fäden, Pflanzenteilen und Fundsachen von den Höfen und Wanderungen durch die Schweizer Berge. Bauernleinenhemden, bestickt mit den Schattenwürfen alter Sensen und Rechen. Bei der „Jungfrau im Grünen“ sind Gespinste aus Fäden und getrockneten Samenkapseln zu einem Frauenkleid drapiert. Gina Chiara schlägt altes Leinen im Rhein mit Steinen und umstickt die „Verletzungen“ kunstvoll mit blutroten Blüten.



Die Arbeiten von Gina Chiara seien ein Gegenentwurf zu allem, was bisher in der Villa Wippermann ausgestellt worden sei, sagt Jana Eilhardt im Hinblick auf das ungewöhnliche Werk der Italienerin – ein Gegenentwurf zu unserem konsumierenden Sein. Gina Chiaras „TRACCE / Spuren“ zeigt die Villa Wippermann vom 22. November 2023 bis zum 7. Januar des Folgejahres.

Historisches Die Villa Wippermann, fertiggestellt im Jahr 1895, ist ein Musterbeispiel für den Villenbau des beginnenden 20. Jahrhunderts. Im Dezember 1950 wurde das Gebäude an die Stadt Halver verkauft, die diese als Sozial-, Flüchtlings- und Vertriebenenamt nutzte. Im November 1958 zogen Bauamt, Wohnungsamt und Bauverwaltung ein. Mit Mitteln des Landesstrukturförderprogramms „Regionale 2013“ wurde das Gebäude aufwendig saniert und beherbergt heute das Regionalmuseum „Oben an der Volme“. Im Obergeschoss hat das Heimatmuseum sein Domizil gefunden.