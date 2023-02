Reinigungen in Not: Wenn wirklich sauber teuer

Von: Frank Zacharias

Seit fast 21 Jahren sorgt er für echte Reinheit: In der „Sofort Top Reinigung“ an der Frankfurter Straße begrüßt Isaak Mavidis viele Stammkunden. Auch ihnen musste er aber höhere Preise erklären, ohne die er sein Geschäft nicht weiterbetreiben könnte. © Zacharias, Frank

Die Stromkosten steigen immens. Und das wird ein Problem für den alteingesessenen Betrieb.

Halver - Bei Isaak Mavidis stand das Telefon Anfang der Woche nicht still. „Alle wollten wissen, ob ich auch Probleme mit dem Gas habe“, erinnert sich der Inhaber von Halvers einziger Textilwäscherei, der „Sofort Top Reinigung“ an der Frankfurter Straße. Dabei habe er gar nicht gewusst, was es mit den Schließungen von Wäschereien infolge der Umstellung von L- auf H-Gas auf sich habe. Was für ihn zunächst nicht weiter schlimm ist, denn: Mavidis´ Heißmangel arbeitet nicht mit Gas. Und genau hier lauert das nächste Problem: Das Miele-Gerät benötigt Starkstrom – hohe Stromkosten sind die Folge.

„Ich hatte bislang noch Glück und einen bestehenden Vertrag. Aber der endete und ich werde etwa 40 Prozent höhere Stromkosten haben“, sagt Mavidis. Seine Heißmangel, die für das Geschäft essenziell ist, sei ein echter „Stromfresser“, sodass die Mehrkosten über kurz oder lang nicht ohne Preiserhöhungen ausgeglichen werden könnten. „Ich habe immerhin seit vielen Jahren stabile Preise und ich erkläre den Kunden das natürlich auch“, sagt Isaak Mavidis.



Die alte Miele-Heißmangel aus den Nachkriegsjahren verrichtet immer noch ihren Dienst und ist für das Geschäft essenziell. Aber: Sie benötigt eine Menge Strom. © Zacharias, Frank

Und so ruft er für ein Hemd nun 3,20 statt bislang 2,40 bis 2,80 Euro auf, während er an anderen Stellen die Preise gar nicht oder nur minimal, etwa um 10 Cent, erhöhte. „Das liegt einfach daran, dass ich weitaus mehr Hemden als alles andere bekomme“, sagt Mavidis. In die Heißmangel jedoch kommen natürlich andere Produkte: Bettwäsche zum Beispiel oder Tischdecken. „Die bringen meist ältere Kunden, während die Jüngeren kaum wissen, was eine Heißmangel ist“, sagt der Reinigungsexperte und lacht. Aber: Den Bedarf nach „gemangelten“ Waren gebe es durchaus noch, betont Isaak Mavidis. „Ich mangele jeden Tag, muss jetzt aber wegen der gestiegenen Strompreise anders planen.“



Zur Regulierung des Drucks muss hier gedreht werden. © Zacharias, Frank

Die alte Miele – gebaut kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – braucht eine Dreiviertelstunde, ehe sie auf Betriebstemperatur ist, sprich: 160 Grad Celsius. „Bis dahin ist schon viel Strom geflossen. Wenn ich dann nur ein Bettlaken oder eine Tischdecke mangeln würde, würde sich das nicht rentieren“, sagt Mavidis. Also sammelt er über den Tag, um am Ende möglichst wenig Energie für die Aufheizphase verbrauchen zu müssen. Eine Alternative gebe es ohnehin nicht – nicht für ihn, der das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau mit Leidenschaft führt, und auch nicht für die Halveraner, für die es im Ort nur noch die Reinigung von Isaak Mavidis gibt. Dass er mit der Stadt im Grünen etwas besonderes verbindet, zeigt sich schon daran, dass er dem Standort allen Krisen zum Trotz treu geblieben ist. „Meine Wäscherei in Breckerfeld musste ich infolge der Corona-Pandemie schließen. Da lief bei uns gar nichts.“