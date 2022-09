Forderung: Mehr Nachhaltigkeit bei neuem Gewerbegebiet im MK

Von: Florian Hesse

Das geplante Gewerbegebiet Leifersberge. © Florian Hesse

Wie kann man Halvers neues Gewerbegebiet Leifersberge nachhaltig planen und erschließen?

Halver - Mit einem umfangreichen Katalog zur nachhaltigen Erschließung des Gewerbegebietes Leifersberge hatte sich die Fraktion von Die Grünen/Bündnis 90 im Mai an den Bürgermeister und die politischen Gremien gewandt.

Was man und wie man die Vorschläge umsetzen könnte, darum geht es in dieser Woche zunächst im Ausschuss für Planung und Umwelt am Mittwoch und danach in der Ratssitzung am Montag, 26. September.



Die Überlegungen der Grünen-Fraktion zur Erschließung des früheren Waldgebiets sind weitreichend. Die Verkehrsanbindung müsse fahrradtauglich erfolgen und mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel. Statt Stellplätzen auf Betriebsgelände solle das Parken zentral in einem mehrgeschossigen Parkhaus erfolgen. Dieses wiederum solle in Sachen erneuerbarere Energien aufgerüstet werden mit Photovoltaik-Anlagen beziehungsweise Solarkollektoren.

Eingeschossige Produktionshallen sollten ausgeschlossen werden, um die Fläche optimal zu nutzen. Es müsse für eine möglichst großräumige Versiegelung gesorgt werden und ein optimales Wärme- und Energiemanagement auch zwischen den angesiedelten Unternehmen. Zudem schwebt den Grünen ein Punktesystem bei der Vergabe der Flächen vor. Das heißt, wer möglichst nachhaltig baut, wird bei der Vergabe von Grundstücken und auch über den Verkaufspreis bevorzugt.



Vorschlag des für Wirtschaftsförderung und Bauleitplanung zuständigen Kämmerers Simon Thienel ist dazu, „dass die im Antrag dargestellten Maßnahmen nicht ohne Beteiligung der betroffenen Akteure ,zwangsfestgesetzt’ werden, sondern in der Gemeinschaft der Unternehmer in Zusammenarbeit mit dem Ersten Beigeordneten und der Klimaschutzmanagerin der Stadt Halver sowie unter Hinzuziehung der Expertinnen und Experten der SIHK und der Energieeffizienz-Agentur NRW erarbeitet werden. Nicht jede im Antrag gelistete Maßnahme macht für jeden Bauherrn Sinn, individuellere Lösungen in Kombination mit Gemeinschaftslösungen erscheinen der Verwaltung nachhaltiger und sinnstiftender“, so die Vorlage für den Planungsausschuss am Mittwoch, 14. September, 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.



Diese Initiative, gedacht als Netzwerk für Planer und Betriebe, bedeute einen moderierten Austausch der Beteiligten und sei kostengünstig zu realisieren: „Kern des Ganzen ist es, Halver als Stadt im Grünen ein wenig grüner zu machen und zu zeigen, dass Klimaschutz und Industrie gute Partner sein können“, schlägt Thienel vor.