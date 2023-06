Umstrittenes Neubaugebiet: Kämmerer findet Kritik „unmöglich“

Von: Florian Hesse

Die geplanten Neubaugebiete bleiben in der Diskussion. © Florian Hesse

Simon Thienel sieht eine Abkehr vom konstruktiven Dialog.

Halver – Es habe im Vorfeld der Planungen zu den Neubaugebieten Schillerstein und Herksiepe mehrere konstruktive Gespräche mit den Anwohnern gegeben. Eine ganze Reihe von Bedenken und Anregungen aus der künftigen Nachbarschaft hätten danach Eingang in die politischen Beratungen gefunden und würden in den weiteren Planungen berücksichtigt, sagt Kämmerer Simon Thienel, verantwortlich für die Bauleitplanung der Stadt Halver, in Reaktion auf die öffentliche Kritik, die seitens der Bürgerinitiative sowohl in den Fachausschuss für Planung und Umwelt wie in die Presse hineingetragen worden sei. „Das finde ich unmöglich“, so Thienel auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers.

Das bedeute eine Abkehr vom konstruktiven Dialog. Die Initiative habe alle gewünschten Informationen bis hin zu den verschiedenen Gutachten erhalten, und dies auf allen Kommunikationskanälen. Er hoffe, dass er sich täusche, doch zurzeit entstehe aus seiner Sicht der Eindruck, als gehe es nicht mehr um eine einvernehmliche Lösung, sondern „allein um die Durchsetzung von Partikularinteressen“. Mit den jetzigen Äußerungen bewege man sich offenkundig zurück auf den Zustand vor diesem Austausch, den er eigentlich als positiv empfunden habe.



Bereits die im Ausschuss durch Siegbert Schomann, Sprecher der Initiative, aus Thienels Sicht „vermeintlich spitzfindigen Fragen“ ließen vom Duktus erkennen – auch weil diese längst beantwortet waren – dass es neuerdings anscheinend nicht mehr um konstruktive Inhalte, sondern wieder um die Existenz des Baugebiets an sich gehe. Auf die Frage, welche angesprochene „rechtliche Vertretung“ Schomann meine, sagte Thienel: „Das zu erraten ist keine Kunst“ schwieg im Übrigen aber dazu. Seit dem Auftreten von Schomann gehe es in der Diskussion nur noch um Einzelinteressen, was im Vorfeld nicht der Fall gewesen sei.