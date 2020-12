Corona-Verstöße im privaten Bereich - wie reagiert das Ordnungsamt? 

Seit Mittwoch gelten erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben mit Auswirkungen auf Schulen, Geschäfte, Kindergärten und mehr. Wie verhält sich die Stadt Halver im Lockdown, fragte der Allgemeine Anzeiger Bürgermeister Michael Brosch.

Wie geht das Ordnungsamt in Halver mit Verstößen gegen Corona-Regeln im privaten Bereich und entsprechenden Hinweise um?

Ich persönlich nehme die dringenden Appelle von Bundeskanzlerin und Ministerpräsident sehr ernst. Wir können durch unser eigenes Verhalten uns selbst und Dritte relativ einfach vor unnötigen Gefahren schützen, indem wir Kontakte auch im privaten Bereich reduzieren. Ich gehe davon aus, dass die Bußgeldvorschriften der Coronaschutzverordnung ab Mittwoch auf den privaten Bereich ausgeweitet werden. Wenn es zu Anzeigen kommt, müssen wir diesen als Verwaltung nachgehen. Wir sehen den Schwerpunkt unserer Tätigkeit hier im Rathaus nach wie vor in der Beratung, in begründeten Fällen haben wir aber auch Bußgelder festgesetzt und werden das auch in Zukunft tun. Besonders schwere Verstöße können mit bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

Welche personellen Ressourcen kann die Stadtverwaltung im kommenden harten Lockdown bereitstellen?

Die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus werden sich zu einem großen Teil an den Außendiensten des Ordnungsamtes aktiv beteiligen. Insgesamt werden wir gut 20 Personen in die Schichtplanung einbinden und bei Bedarf über externe Sicherheitsdienste aufstocken, mit denen wir heute schon Randzeiten abdecken. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei klappt sehr gut und wird in den kommenden Wochen ebenfalls ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr sind wir damit sehr gut aufgestellt.

Wie findet der Informationsfluss zwischen Verwaltung und Halveraner Bürgern statt?