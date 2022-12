„Super-Freunde“ seit über 30 Jahren

Einen für sie ganz besonderen Menschen zu benennen, der sich einen Six-Pack Pülleken im Rahmen der Aktion „Super-Freunde“ redlich verdient hat, ist Monika Plate-Reck nicht schwergefallen. Ebenso wenig, die Vielzahl der Eigenschaften aufzuführen, die ihre beste Freundin Sabine Blätgen zu einem echten Fels in ihrer Brandung machen.

Halver - „Wenn ich Sabine anrufe und frage, ob sie mir helfen kann, dann fragt sie nicht erst, worum es geht. Sie will nur wissen, wo und wann sie da sein soll, um zu helfen“, sagt Monika Plate-Reck. Egal, ob die beste Freundin mal einspringt, um auf den Hund der Familie aufzupassen, oder nun den Mann und Kinder zu unterstützen, weil Monika Plate-Reck gesundheitlich angeschlagen ist – „ohne Wenn und Aber kann man auf Sabine zählen“, sagt die 57-jährige Halveranerin.

Dass das aber auch auf absoluter Gegenseitigkeit beruhe, fügt Sabine Blätgen selbst hinzu. Es sei ja nun nicht so, dass das nicht auch auf ihre Freundin anwendbar sei. „Wenn man mal eine helfende Hand braucht – egal, worum es nun geht – dann sind auch Monika und ihr Mann Thomas fix zur Stelle“, sagt sie. Überhaupt, die Freundschaft, die die beiden Frauen da hegen und pflegen, die habe im Laufe der Jahre natürlich auch auf die Ehepartner abgefärbt. „Das hat man ziemlich gut bei unserer Hausrenovierung beobachten können, wie sich Thomas und mein Mann Marc da perfekt ergänzen. Monikas Mann ist so ein wenig der Typ fürs Grobe, wenn’s aber frickelig wird, dann muss mein Marc ran“, erzählt die 58-jährige Sabine Blätgen. Gemeinsame Interessen aber – nämlich jene sportlicher Natur –, haben den fröhlichen Vierer vor rund 30 Jahren zusammengeführt, wie die Frauen erzählen.

Sabine und Marc Blätgen trainierten da schon im Judo-Club Halver, Monika Plate-Reck und ihre Familie nahmen an Kursen in Judo und Ju-Jutsu teil. „Irgendwie hat man dann immer miteinander zutun gehabt – und da hat sich das dann halt so entwickelt“, erzählt Monika Plate-Reck.

Derzeit planen die „Super-Freunde“ die gemeinsame Silvesterfeier. Und ebenfalls habe man schon erste Überlegungen angestellt, wohin der fröhliche Vierer im kommenden Jahr gemeinsam verreisen möchte.