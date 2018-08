+ © Hesse © Hesse

Halver - Der Halveraner Wochenmarkt stellt sich neu auf – in mehrfacher Hinsicht. Wenn die Händler am Freitag um 7 Uhr ihre Stände beziehen, wird auch der Alte Markt Bestandteil des freitäglichen Treibens in der Innenstadt sein. Die Marktfrauen rücken wieder in den Mittelpunkt des Geschehens.