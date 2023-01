Halveraner Varieté: Das Programm ändert sich

Von: Monika Salzmann

Timo Marc übernimmt wieder die Moderation, wie bei den vergangenen Malen. Mit dem ein oder anderen künstlerischen Trick wird er das Publikum auch begeistern. © Timo Marc Events

Aufgrund einer Verletzung gibt es bei der sechsten Auflage des Halveraner Varietés eine Programmänderung.

Halver - Wenn am Samstag, 21. Januar, in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) die Show-Lichter angehen, werden neben Stand-up-Comedian Thomas Fröschle und Zauberkünstler Timo Marc, der künstlerischer Leiter und Moderator der Veranstaltung ist, nicht Andrew Scordilis und das Duo Synergy auf der Bühne stehen. Stattdessen sorgen der junge ukrainische Equilibrist Sergey Timofeev und Dirk Scheffel mit seinem Konzertxylophon für spannende und lustige Unterhaltung.

Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) sorgen die Künstler dafür, dass die neue Auflage des von der Halveraner Kulturzeit und Timo Marc präsentierten Varietés zum unvergesslichen Spaß für die ganze Familie wird.



Sergey Timofeev bringt einen besonders geformten „Rubik’s Cube“ zur Show in der AFG-Aula mit. Auf diesem Zauberwürfel präsentiert er atemberaubende Kunststücke und eine einzigartige Kraft- und Gleichgewichtsperformance. Dabei verbiegt und dreht er sich nicht nur selbst, sondern bewegt und verändert auch die Elemente seines Würfels, sodass immer neue Figuren und neue Farbkombinationen entstehen. Dadurch entsteht eine spannende und abwechslungsreiche Darbietung, bei der die erstaunlichen Fähigkeiten des Künstlers perfekt zur Geltung kommen. Beim Circusfestival in Paris gewann der junge Künstler mit seiner ausdrucksstarken Show denn auch mit Leichtigkeit die Goldmedaille.



Musikalisch ein Genie, als Comedian ein Naturtalent ist Dirk Scheffel, der „schnellste Xylophonist des Universums“. Von Rock bis Klassik, von schüchtern bis völlig durchgeknallt beherrscht er alle Spielarten von Comedy, Musik, Action und Show. Sein Konzertxylophon spielt der Musik-Comedian, der einer Familie von Vollblutmusikern entstammt und seine Karriere als Schlagzeug-Derwisch in einer Schülerband startete, virtuos. Besonders rasant wird die Show, wenn er sein Instrument um Mikrofonständer, Kaffeetassen und andere Klangelemente erweitert. Dann gibt es kein Halten mehr und der ein oder andere Schuh fliegt auch schon mal weg. Von „4285 Auftritten, 3678 zerstörten Klöppeln und 49 366 Tassen Kaffee“ ist auf seiner Homepage zu lesen. Spätestens dann, wenn er Grenzen überschreitet, gerät das Publikum regelmäßig in Ekstase. Selbst im größten Chaos verliert Dirk Scheffel jedoch nie die Kontrolle über sein Instrument.



Mit Thomas Fröschle ist zudem ein erstklassiger Entertainer und Comedian beim 6. Halveraner Varieté zu Gast. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und dem 8. Hamburger Comedy-Pokal, balanciert er gekonnt zwischen Stand-up-Comedy und Improvisation. Bewusst geht er den Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen und lässt sein Publikum teilhaben an allem, was er an Kuriosem, Seltsamem und Absurdem im Alltag entdeckt.



Neue verblüffende Tricks bringt Zauberkünstler Timo Marc zur bunten Nummern-Show mit. Seit er 2006 bei den Weltmeisterschaften für Zauberkunst in Stockholm (Schweden) seinen internationalen Durchbruch hatte, begeisterte er in mehr als 40 Ländern mit seiner visuellen Kunst. Höchste Auszeichnungen wurden ihm in Monte Carlo, Las Vegas, Paris, Berlin, Moskau, Shanghai, Graz und andernorts zuteil. Im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft führt er durch das Programm.



Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft. Karten sind in der Buchhandlung Kö-Shop und online unter ticketshop.halver.de erhältlich.