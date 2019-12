4. Halveraner Varieté mit der schnellsten Modenschau der Welt

Halver - Witzig, verblüffend und spektakulär geht das Halveraner Varieté am Samstag, 18. Januar, in die vierte Runde.

Wie in den Vorjahren hat Zauberkünstler Timo Marc, der künstlerischer Leiter der Veranstaltung ist, preisgekrönte Künstler für das bunte Nummernprogramm in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) engagiert.

Um 20 Uhr hebt sich der Vorhang für Ballonkunst und Physical-Comedy, die schnellste Modenschau der Welt sowie eine Mischung aus Kontaktjonglage, Tanz und Pantomime, die in Erstaunen versetzt. Als Künstler sind Tobi van Deisner, Maxim Maurice & Jennifer Martinez sowie Paul Klain mit von der Partie. Zauberhaft im wahrsten Sinn des Wortes führt Magier Timo Marc, der bereits in mehr als 40 Ländern erfolgreich auf der Bühne stand, durch das Programm.

Ballonkünstler Tobi van Deisner

Mit dem Ballonkünstler, Ballonentertainer und Moderator Tobi van Deisner betritt ein Künstler die Bühne, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Seit mehr als 15 Jahren begeistert der Europameister und Guinness-Weltrekordhalter, der zu den besten Ballonkünstlern Europas gehört, Groß und Klein mit seinen einzigartigen Ballon-Comedy-Shows. Weltweit ist der vielfach ausgezeichnete Künstler mit seiner humorvollen Mischung aus Improvisation, Physical-Comedy und Ballonkunst unterwegs.

Witzig, schlagfertig und frech unterhält er sein Publikum. Zu seinen Preisen gehören der 1. Platz beim Comedy-Talentwettbewerb Baden-Baden (2008), der Comedy-Weltmeistertitel der Straßenzauberei (2010) und der Schweizer Magic-Comedy-Award (2016). Neben unzähligen kleinen Ballonfiguren kann er auch „Großes“ kreieren – wie einen Mondrian Vogel aus 3000 Luftballons mit einer Flügelspannweite von neun Metern für die Spielemesse Stuttgart.

Rasante Modenschau

An Schnelligkeit kaum zu toppen sind Maxim Maurice und Jennifer Martinez, die die Halveraner mit der womöglich rasantesten Modenschau der Welt in Atem halten. In Bruchteilen von Sekunden stehen sie in einem völlig neuen Outfit auf der Bühne. Glanz und Glamour zeichnen die Roben, in denen sich Jennifer Martinez präsentiert, aus. Manchmal reichen bereits ein schlichtes Tuch und eine Handvoll Glitzer aus, um das Outfit komplett zu verwandeln. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf die spektakulären Großillusionen, für die die beiden Künstler im In- und Ausland ausgezeichnet wurden.

Dritter im Bunde der außergewöhnlichen Künstler, die Timo Marc bei der vierten Auflage des Halveraner Varietés präsentiert, ist der gebürtige Stuttgarter Paul Klain, der an der Schule für Tanz, Clown und Theater (Hannover) die Praxis von Zauberkunst, Objektmanipulation, Tanz, Pantomime, Schauspiel und Improvisation studierte. Seit 2014 ist er mit Kontaktjonglage und Ringmanipulation unterwegs. Mit unglaublicher Fingerfertigkeit kreiert er mit seinen Ringen optische Täuschungen.

Harmonie und Präzision

Harmonie, Präzision und ein ausgeprägtes Balancegefühl kommen in der selten zu sehenden Darbietungsform seiner Kontaktjonglage zusammen. Unter anderem sorgte er bei der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst mit seiner Symbiose aus Pantomime, Jonglage, Tanz und Magie für Aufsehen. Ausgezeichnet mit dem goldenen Zauberstab von Monte Carlo und dem Sarmoti Award von Siegfried & Roy in Las Vegas, führt Timo Marc gewohnt charmant und humorvoll durch das Programm.