Netzwerken für Klima und Effizienz

Von: Florian Hesse

Frank Niehaus (SIHK) stellte die Möglichkeiten eines Energieeffizienz-Netzwerks vor. © Florian Hesse

Halveraner Unternehmer, Stadt und SIHK erörtern eine mögliche Kooperation.

Halver – Überholt die Bundespolitik die Unternehmen mit der Gesetzgebung, was Energieeffizienz angeht? Oder ergreifen die Firmen selbst die Initiative, schauen noch stärker als bisher auf Energieeffizienz, reduzieren ihre Kosten und den CO2-Ausstoß und steigern auf diesem Weg ihre Wettbewerbsfähigkeit?



Das sind die zentralen Fragen bei der Idee der Gründung eines Energie-Effizienznetzwerks, das sich in Halver bilden könnte. Etwa 15 Unternehmer waren am Mittwochabend der Einladung der Stadt Halver in die Villa Wippermann gefolgt, um sich das Projekt erklären zu lassen und die Möglichkeiten anzudiskutieren.



Vonseiten der Wirtschaftsförderung dazu eingeladen hatte Kämmerer Simon Thienel, zuständig für die ökologischen Aspekte war die Klimaschutzbeauftragte Carola Luchterhandt. Vertraut mit der Netzwerk-Idee war als Referent Frank Niehaus von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen.



Fünf bis 15 Unternehmen sollten es im Idealfall sein, die sich daran beteiligen, im gegenseitigen Austausch und mit externer Expertise selbst bestimmt Ziele zu definieren und sie in einem Zeitraum von mindestens zwei, eher aber drei bis fünf Jahren umzusetzen und abschließend zu validieren.



Am Ende der Veranstaltung stand das Netzwerk am Mittwoch noch nicht. Allerdings: Das war auch nicht zu erwarten. Zwei konkrete Zusagen konnten Thienel und Luchterhandt nach zweieinhalb Stunden hochinteressanter Diskussion immerhin verbuchen. Und im Vorfeld war auch klar, dass die meisten Teilnehmer darüber „noch eine Nacht schlafen würden“, wie der Kämmerer feststellte. Zufrieden zeigte sich auch SIHK-Experte Niehaus am Rand der Veranstaltung: Dass bereits während der Vorstellung der Möglichkeiten des Netzwerks fachliche Fragen auftauchten und erörtert würden, zeigte das rege Interesse – seiner Erfahrung nach nicht selbstverständlich. „Es gab auch Auftaktveranstaltungen, da hat niemand etwas nachgefragt“, so Niehaus.



Sektorale Verteilung des Energieverbrauchs in Halver 2017. © Florian Hesse

Er geht davon aus, dass von der Bundesebene in nicht ferner Zeit zusätzliche regulatorische Vorgaben für die Industrie zu erwarten seien, was die Nutzung von Energie angeht. Das Netzwerk biete die Gelegenheit, bereits jetzt und auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse der verbundenen Firmen freiwillig in Vorleistung zu treten. Die SIHK als Moderator des Prozesses verfüge im Hinblick auf diese Projekte über Erfahrung, eigene fachliche Ressourcen und Kontakte zu Fachleuten. Vorteil für die mitwirkenden Unternehmen könne unter anderem sein, dass sie das erforderliche Know how nicht selbst zukaufen müssten, sondern über den Zusammenschluss gemeinsam profitieren könnten, wenn es beispielsweise um externe Referenten geht.



An dieser Stelle, das machte Kämmerer Thienel deutlich, sei auch die Stadt bereit, sich finanziell zu engagieren, sodass für die Unternehmen bis auf den eigenen zeitlichen und praktischen Aufwand keine Kosten entstehen würden – falls seine Zusage in der Runde auch politische Unterstützung erfahren würde, schränkte er allerdings ein.



Welche Themenfelder konkret denkbar seien, skizzierte die Klimaschutzbeauftragte in ihrer Präsentation, zeigte sich aber auch offen für weitere Vorschläge und Anregungen. Luchterhandts „Steckbriefe“ zielten unter anderem auf die



Bestimmung von Einsparpotenzialen



Vermittlung von Fördermöglichkeiten

Energieaudits und Treibhausgas-Bilanzierung

der Analyse von sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt/Soziales/Führungs- und Unternehmenskultur.



Eine leise Hoffnung zeigte sich in der vertretenen Unternehmerschaft auch bei einem anderen und höchst drängenden Aspekt. Zigtausende Quadratmeter Dachflächen der Betriebshallen könnten längst gewaltige Mengen an Solarstrom liefern, wenn nicht der Gesetzgeber diese Möglichkeit blockieren würde, so die Kritik beispielsweise von Sebastian Kämper (Spedition MLK) und Stefan Pietzner (Meding). Vielleicht schaffe ein entsprechendes Votum Bewegung in dieser Hinsicht. „Wir werden eine Energiewende nicht schaffen ohne unsere Industriedächer“, sagte Kämper.