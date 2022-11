Extrem selten: Diamantener Meisterbrief

Von: Florian Hesse

Teilen

Rudi Degenhardt mit Enkel Nick Wegerhoff, Kurt Harz, Tochter Marina Wegerhoff und Michael Dencker (von links) bei der Übergabe des Diamantenen Meisterbriefs. © Florian Hesse

Der Jubilar strahlt übers ganze Gesicht. Die Gratulanten strahlen mit. Rudi Degenhardt, 87 Jahre alt, kann nicht nur auf ein erfülltes Arbeitsleben zurückschauen, sondern auf eine äußerst seltene Auszeichnung. Den Diamantenen Meisterbrief.



Halver - 1962 hat er den Meister gemacht. 27 Jahre war er damals jung, nach der Schule direkt in die Lehre gegangen, nach der Gesellenzeit die Lehrgänge zur Fortbildung zum Meister absolviert und die Prüfung abgelegt. Den Werkzeugbau Degenhardt gibt es unter seinem Namen als Formenbau Degenhardt bis heute in Oeckinghausen an der Kruppstraße.

Es war eine fast familiäre Atmosphäre am Freitag im Haus Bethanien, als Kurt Harz, der Obermeister der Feinwerkmechaniker-Innung Lüdenscheid, und sein Stellvertreter Michael Dencker mit dem Diamantenen Meisterbrief in den Wohnbereich 2 an der Bachstraße kamen. Dass man so jung wie Degenhardt damals seine Meisterprüfung abgelegt hätte, sei ohnehin selten.



Für Obermeister Kurt Harz war es jedenfalls der erste Diamantene Meisterbrief, den er übergeben durfte. Und mit Degenhardt freuten sich natürlich auch Tochter Marina Wegerhoff und auch Enkel Nick Wegerhoff.



Was beim Termin auch zur Sprache kam, war auch das, was der Jubilar über Jahrzehnte noch geleistet hat und was wenig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerät: Seit 1984 war er ehrenamtlich in verschiedensten Funktionen für die Feinwerkmechaniker-Innung und für die Kreishandwerkerschaft tätig. Er kümmerte sich um Kasse und die Rechnungsprüfung, saß mehr als zwölf Jahre im Gesellenprüfungsausschuss und vieles mehr.



1994 wurde er selbst Innungs-Obermeister, und als er das Amt abgab, 2010 war das, wählte man ihn zum Ehrenobermeister. Die Kreishandwerkerschaft wiederum zeichnete ihn für sein langjähriges Wirken mit der Ehrennadel der Werkzeugmacher-Innung in Weißgold mit Diamant aus und der Ehrenmünze der Kreishandwerkerschaft in Gold. Viel Respekt also für ein respektables Lebenswerk.