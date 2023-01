Pfarrer hat Benedikt „stark“ in Erinnerung

Von: Monika Salzmann

Teilen

Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben © Eva Manhart

„Ich glaube, für manche ist er im Bewusstsein Papst geblieben“, sagt der Halveraner Pfarrer Claus Optenhöfel über den Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Halver - Im Alter von 95 Jahren ist der emeritierte Papst Benedikt XVI., der 2005 zum Nachfolger von Papst Johannes Paul II. gewählt wurde und mit seinem Rücktritt 2013 für eine Sensation sorgte, verstorben. Zehntausende erwiesen ihm in den vergangenen Tagen die letzte Ehre.

Als scharfsinniger Denker, brillanter Theologe und Gelehrter ging der aus Bayern stammende Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hieß, in die Geschichte ein. Nach fast 500 Jahren war mit ihm erstmals wieder ein Papst aus Deutschland Oberhaupt der Katholischen Kirche. Für Pfarrer Claus Optenhöfel von der Katholischen Pfarrei Christus König, mit dem der AA über den Tod des emeritierten Papstes sprach, war besonders der Rücktritt vom Amt ein Ereignis, das nachfolgenden Päpsten große Freiheit gewährt.



Menschlich betrachtet, ist der Pfarrer aus Halver froh, dass Benedikt XVI. ein gesegnetes Alter erreichen durfte und keine lange Leidenszeit erleben musste. „In diesem Alter zu sterben, kann man jedem Menschen nur wünschen“, sagt er. Auf Bildern habe der Verstorbene, der sich schon vor zehn Jahren zurückgezogen habe, bereits länger alt und gebrechlich ausgesehen.



Nach seinem Wirken gefragt, kommt Claus Optenhöfel auf die lange Kardinalszeit des späteren Papstes zu sprechen. Als Präfekt der Römischen Glaubenskongregation war Joseph Ratzinger bekanntlich mehr als zwei Jahrzehnte einer der engsten Mitarbeiter des Papstes und oberster vatikanischer „Glaubenswächter“. Dieses Amt habe er mit Strenge und Ernsthaftigkeit ausgeübt.



Persönlich erlebt hat Claus Optenhöfel den Papst beim Weltjugendtag 2005 in Köln. Er weiß noch genau, wie sehr er sich damals darüber gefreut hat, den Papst, der vielen als Hardliner galt, dort so locker und gelöst zu sehen. An die päpstliche Schifffahrt über den Rhein und den Abschlussgottesdienst auf dem Marienfeld bei Köln, wo mehr als eine Millionen Menschen einen Gottesdienst mit dem neuen Papst feierten, kann er sich gut erinnern: „Er hat ganz frei über die Eucharistie gesprochen.“



Als Theologe sei Benedikt eine sehr starke Persönlichkeit und einer der großen Denker des vergangenen Jahrhunderts gewesen. „Es gibt Texte von ihm, die ganz toll sind, aber auch Texte, bei denen man sich fragt, ob man das so sagen muss.“



Mit der großen Anteilnahme, die Menschen zu Zehntausenden nach Rom pilgern lässt, um vom emeritierten Papst Abschied zu nehmen, hat Claus Optenhöfel gerechnet: „Ich glaube, für manche ist er im Bewusstsein Papst geblieben.“



Auch in Halver beteten die Gläubigen in der Neujahrsmesse für den verstorbenen Papst. Hochachtung hat der Pfarrer vor Benedikts Rücktritt vor zehn Jahren. „Ich war total überrascht von dem Rücktritt“, sagt er, „aber ich fand das stark.“ Das sei eine sehr persönliche, sehr mutige Entscheidung gewesen. Nachfolgenden Päpsten gebe dieser Rücktritt, den Benedikt mit seinem fortgeschrittenen Alter und nachlassenden Kräften begründete, große Freiheit: „Das war ein starkes Zeichen.“



Zuletzt war ein Papst 1294 freiwillig von seinem Amt zurückgetreten.