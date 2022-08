Halveraner ohne Kontrabass: Ein bisschen Wacken in Halver

Von: Ursula Dettlaff

HOK spielte Coverversionen der unterschiedlichsten Stile und Jahrzehnte. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Livemusik gab es am vergangenen Wochenende im Biergarten Obendorf an der Von-Vincke-Straße. Am Freitag und Samstag kamen dazu rund 120 Zuhörer ins Partyzelt. The HOK Projects – das sind Andreas Reschke (Akustikgitarre), Adam Weis (Keyboard) und Cane Drummer Christian Thunig – sorgten mit ihren ganz eigenen Interpretationen bekannter Chartsongs für tolle Stimmung.

„Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid“, begrüßte Reschke das Publikum und gab erstmal eine Erklärung für die Abkürzung HOK. Sie bedeutet: Halveraner ohne Kontrabass. Mit dem Intro „Child in time“ von Deep Purple aus dem Jahr 1970, machte die Band deutlich: Das Konzert wird eine rasante musikalische Zeitreise. Das Publikum ging von Anfang an begeistert mit. Das lag an der Zusammenstellung der Playlist.



Auf „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival aus dem Jahr 1969 folgten viele Songs, bei denen sich das Publikum als äußerst textsicher erwies. Zumindest hinsichtlich der Refrains. „Oh, oh, oh, I´m on fire“ stimmte das Publikum in den Springsteen Song mit ein. Dasselbe galt für „Verdammt, ich lieb dich“ von Matthias Reim. Die HOK-Version kam nicht zuletzt wegen Reschkes Gitarren-Impro super gut an.

Zeitreise durch die Musik

„This could be the last time, well, I don‘t know“ – in diesem Jahr dürfen die Stones natürlich nicht fehlen. Manche Coverversionen waren besser als das Original. Vielleicht erinnert sich deswegen kaum noch jemand an Bobby Darins „If I were a Carpenter“. Selbstbewusst, mit dunkler, rauchiger Stimme, so mochte das Publikum den Song.



„Are you ready, Wacken?“, fragte Reschke nach einer kurzen Pause. Die Musiker trugen nun Perücken. Tonangebend für die Formation, die sich nun Hokulia nannte, war Sängerin Meike Schmidt. „Wir stehen für das Grauen, für Albträume,“ änderte Reschke die musikalische Richtung.

Mit ihrer Metal-Version der Schnulze „Komm, wir fahren nach Amsterdam“ traf die Band den Nerv des Publikums. Fans von HOK können sich das letzte Wochenende im August schon in den Kalender 2023 eintragen. Das Livekonzert soll zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt werden.