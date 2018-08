Halveraner Landwirte ärgern sich über Plünderungen an Blühstreifen

Eckhard Pesch hat gesehen, wie der Blühstreifen am Feld seines Nachbarn geplündert wurden. Wie er zeigt, wurde im vorderen Bereich des Streifens die Blütenpracht, insbesondere bei hochwachsenden Pflanzen, stark ausgedünnt.

Halver - Die vor wenigen Monaten angelegten Blühstreifen bieten Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten ein reiches Nahrungsangebot. Auch viele Halveraner freuen sich über die Blütenpracht. Manchen genügt es aber offenbar nicht, sich an den Blühstreifen sattzusehen. Sie pflücken Sträuße für die heimische Blumenvase, und das anscheinend nicht zu knapp.

„Wir haben uns schon gedacht, dass das passieren wird“, sagt Eckhard Pesch vom Landwirtschaftlichen Ortsverband. Er hat allein zweimal innerhalb der vergangenen Woche – am Dienstag und am Samstag – solche Plünderungen beobachtet, am Blühstreifen seines Nachbarn Markus Holzrichter oberhalb der Löher Mühle. „Und die nehmen nicht nur ein, zwei Blumen mit, sondern dicke Sträuße. Die könnte man im Blumenladen gar nicht bezahlen.“

Dicke Sträuße werden mitgenommen

Die Schuldigen würden direkt neben dem Feld parken und große Büschel mitnehmen. Deren Größe deutet Pesch mit seinen Armen an: Es sieht aus, als wollte er eine kleine Tonne umfassen. Besonders die höher wachsenden Blumen mit langen Stängeln seien beliebt, weil man sie so gut in die Vase stellen könne. „Der Rest wird dabei noch zertrampelt, besonders die kleineren Pflanze.“

Das ist bei dem Blühstreifen erkennbar. Im vorderen Bereich – wegen des einmündenden Feldwegs gegenüber kann man hier gut parken und wenden – stehen nur noch halbhohen Kräuter und Blumen, die obere Etage des Blühstreifens ist abgeerntet. Weiter das Feld hinab stehen dagegen auch noch die höheren Pflanzen. Auch Spuren und plattgetretene Pflanzen – ob von Mensch oder Tier, ist allerdings nicht mehr erkennbar – sind im Blühstreifen sichtbar.

+ Zum Vergleich: Nur wenige Meter entfernt sind noch wesentlich mehr Blumen als Nahrungsquelle für Insekten vorhanden. © Opfermann

„Ich finde das eine Sauerei“, sagt Pesch. „Das war so eine Arbeit mit den Blühstreifen und auch so teuer. Das wird dann von einigen wenigen zunichte gemacht.“ Denn die Pflanzen würden nur einmal im Jahr blühen.

Leider ist das kein Einzelfall. Auch an anderen Blühstreifen um Halver habe man diese Selbstbedienung schon beobachtet, sagt etwa Thomas Bette, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Hegering. Insbesondere auf Sonnenblumen würden abgerissen. „Bei Anschlag auf der Fläche von Familie Berbecker sind auf 200 Metern Blühstreifen-Länge alle Sonnenblumen geköpft worden“, berichtet Bette.

„Nicht für die Blumenvase gepflanzt“

„Das erfüllt den Tatbestand des Diebstahls und ist anzeigefähig“, stellt er klar und fordert die Halveraner bezüglich der Blühstreifen zu einem verantwortungsbewussten Handeln auf. „Die Sachen sind aber nicht für die Blumenvase gepflanzt worden, sondern für die Artenvielfalt.“

Auf Initiative des Baumvereins Halver und des Landwirtschaftlichen Ortsvereins wurden an den Rändern der Maisschläge Blühstreifen angelegt, um Insekten Nahrung zu bieten. Denn – das zeigen etwa Untersuchungen des Entomologischen Vereins Krefeld – in den vergangenen 16 Jahren ist die Biomasse an Fluginsekten um circa 70 Prozent zurückgegangen.

„Die Blühstreifen werden gut angenommen“, sagt Bette. Insbesondere viele Schmetterlinge könnte man dabei beobachten, wie sie über die Blüten gaukeln. Das recht teure Saatgut für die Blühstreifen finanzieren die Landwirte aus eigener Tasche. „Dazu nehmen sie auch noch Umsatzeinbußen auf den Flächen in Kauf, wo jetzt Blühstreifen stehen statt Mais.“ Statt sich an der Initiative der Landwirte zu erfreuen, würden Passanten das Engagement missbrauchen, um sich kostenlos die Blumenvasen zu füllen.

„Sie berauben die Tiere ihrer Nahrungsgrundlage für Zimmerschmuck, der gerade mal zwei Tage hält, wenn die Blumen nicht schon nach Rückkehr zum Auto die Köpfe hängen lassen“, verweist Bette auf die kurze Lebensdauer der Blumen. Schmetterlinge dagegen würden auf der Suche nach den geklauten Blüten wohl bald an Entkräftung eingehen.