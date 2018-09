Halveraner Herbst auf einen Blick

Halver - Es wird das gewohnt große Spektakel am 30. September: Bauernmarkt und Kinderspaß, Handwerkertreffen und Falkenflug. Zum 26. Mal geht der Halveraner Herbst am letzten September-Sonntag über die Bühne.

Tausende Besucher aus Halver und Umgebung füllen die Innenstadt. Der Zeitplan (siehe unten) und die Teilnehmerliste stehen, auch wenn Walter Panne bis am Vorabend noch mit Flächen und Ständen jongliert. Für mehr als 120 Teilnehmer muss Platz gefunden werden.

Die Besucher würden viele altbekannte Anbieter vorfinden, doch in deren Reihen gibt es auch Fluktuation. Deshalb sucht Panne eigentlich ununterbrochen auf anderen Veranstaltungen nach interessanten Kunsthandwerkern, die ihr Können in Halver präsentieren. „Den kommerziellen Anteil versuche ich, so klein wie möglich zu halten“, sagt Panne. Sein Konzept funktioniert offenbar. Neben der Kirmes ist der Halveraner Herbst Alleinstellungsmerkmal für die Stadt und wirkt ins gesamte Umland hinein.

Geändert hat sich gegenüber den Vorjahren der Standort der Autoschau. Die Halveraner Händler können einen Teil des Parkplatzes des Fachmarktzentrums nutzen. Damit wird der Sparkassenvorplatz frei – unter anderem für die Präsentation von Elektrofahrrädern, die auf der Fläche direkt ausprobiert werden können.

Hüpfburg und Modenschau

Was noch alles zu finden ist, wissen und kennen die Halveraner. Am Bauernmarkt mit Streicheltieren und Hüpfburg gibt’s viel zu gucken. Das Kinderland steht am Jugendheimplatz. Herbstmode ist gleich zwei Mal auf dem Laufsteg bei „Lene“ zu sehen. Ebenfalls zwei Vorstellungen bietet ein Falkner. Einkaufen kann man natürlich auch. Von 13 bis 18 Uhr dürfen am 30. September die Geschäfte öffnen am einzigen verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Hauptbühne am ZOB

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, davor und danach musikalisches Programm der Gruppe Voices. 11 Uhr: Eröffnung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Ebbinghaus und Christina Teipel-Pickelein, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins als Veranstalter mit musikalischer Unterstützung durch das Fanfarencorps Landsknechte Halver. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung gibt es den traditionellen Marsch der Landsknechte durch die Innenstadt. 12.15 Uhr: Gemeinsames Chorprojekt der Halveraner Grundschulen. 14 Uhr: Schlangenmädchen Lina stellt ihr Können unter Beweis. 14.30 Uhr: Musik mit De Entertainer. 16 Uhr: Countrymusik und Linedance mit den Lüdenscheider Linedancefans (Tanz) und Thomas „Jumbo“ Jung (Gesang).

Bühne am Alten Markt

ab 11 Uhr: Programm der Halveraner Handwerker; Musik der Gordon-Band.

Sonstige

13 Uhr: Greifvogelschau (am Kulturbahnhof). ab 13 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, die Halveraner Einzelhändler haben bis 18 Uhr geöffnet . 14 Uhr: Modenschau bei .LENE Fashion (Bahnhofstraße 13). 14.30 Uhr: Auftritt des Bläsercorps des Hegerings Halver (am Kulturbahnhof). 16 Uhr: Modenschau bei .LENE Fashion (Bahnhofstraße 13). 17 Uhr: Greifvogelschau (am Kulturbahnhof).