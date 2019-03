Herpine-Freundeskreis: "Wir hatten noch nie so viele Besucher!"

+ © Salzmann Der einstimmig wiedergewählte Vorstand des Freundeskreises Herpine: Erika Held (Schriftführerin), Dietrich Turck (1. Vorsitzender), Petra Smigay-Müller (Kassiererin), Inge Zensen (Kassenprüferin) und Armin Tomaschewski (Kassenprüfer, von links). © Salzmann

Halver – „Wir hatten noch nie so viele Besucher!“ 75 952 Besucher lockte der Hitzesommer 2018 ins Waldfreibad Herpine. Anhand einer Grafik zeigte Dietrich Turck, 1. Vorsitzender des Freundeskreises Waldfreibad Herpine, am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in Räumen der Firma Escha an der Elberfelder Straße die Spitzenwerte des Sommers auf.