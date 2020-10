Kniend in der Regionalbahn: Polizei macht bei Halveraner überraschenden Fund

Warum ein 19-jähriger Mann aus Halver so erschöpft war, dass er in der RB 52 (Lüdenscheid - Dortmund) kniend vor einer Sitzbank einschlief, war zunächst unklar. Ein überraschender Fund erklärte dann jedoch einiges.

Halver/Hagen - Gegen 23:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend zur RB 52 im Hagener Hauptbahnhof gerufen. In dem Zug sollte sich eine hilflose Person befinden.

Die Einsatzkräfte fanden einen jungen Mann vor, der vor einem Sitz kniete und nur seinen Kopf auf die Sitzfläche abgelegt hatte. Daraufhin sollte er geweckt werden, um ihm Hilfe anzubieten. Dabei stellten die Bundespolizisten allerdings fest, dass eine ungewöhnliche Geruchswolke den Mann umgab.

Ein besonderer „Duft“

In seinen Taschen stellten die Einsatzkräfte dann auch den Grund für die „Düfte“ fest. Insgesamt 45 Konsumeinheiten (56,8 Gramm) Marihuana wurden in den Taschen des 19-Jährigen sichergestellt. Nachdem er geweckt werden konnte und mit den Drogen konfrontiert wurde, verweigerte er jegliche Angaben. Zudem ergab seine Überprüfung, dass er vom Ausländeramt in Mettmann gesucht wurde. Diese waren am Aufenthaltsort des 19-Jährigen interessiert.

Die Bundespolizei leitete gegen den in neun Fällen wegen Drogendelikten bereits polizeibekannten 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.