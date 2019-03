Halveraner feiern Karneval in Kreuzberg

Rosenmontag in Wipperfürth

Kreuzberg/Halver - Der Rosenmontag ist für seine Karnevalsumzüge bekannt. In den Großstädten wie Köln herrscht bereits seit Donnerstag Ausnahmezustand. In Halver ist Karneval schon vorbei, deshalb feiern die Halveraner in Kreuzberg mit.